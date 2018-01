VS-Villingen SÜDKURIER-Mitarbeiterin findet Cannabis auf der Straße und gibt es bei der Polizei ab

Selber rauchen? Wegschmeißen? Liegen lassen? Zur Polizei bringen? Was tun, wenn man ein Tütchen Cannabis an einem Schulweg findet? So erging es am Donnerstag einer SÜDKURIER-Mitarbeiterin in VS-Villingen. Mit Abstimmung!

Es ist Donnerstag, gegen 11 Uhr. In rund einer Stunde bahnen sich auf dem Verbindungsweg zwischen Friedrichstraße und Klosterring bei der Fußgängerbrücke wieder hunderte Schüler der Klosterring- sowie der Albert-Schweitzer-Schule ihren Weg nach Hause. Und genau hier findet eine SÜDKURIER-Mitarbeiterin am Straßenrand zufällig ein Tütchen, voll mit Marihuana. Es liegt einfach da, gut sichtbar und für jeden zugänglich. Und nun? Für Kiffer ist das ein klarer Fall. Sie würden sich über das Fundstück freuen und die getrockneten Hanfblüten selber rauchen.

Für unsere Kollegin war diese Entscheidung aber nicht ganz so einfach. "Sind das tatsächlich Drogen? Soll ich es einfach liegen lassen, oder besser in den nächsten Mülleimer schmeißen? Vielleicht muss ich auch die Polizei verständigen?" Fragen, die sich die Kollegin stellte. Weil hier regelmäßig viele Kinder und Jugendliche unterwegs sind, hat sie sich nach Rücksprache mit der Redaktion für Option Nummer drei entschieden und ihren Fund telefonisch bei der Villinger Polizei gemeldet. "Nicht, dass die Drogen irgendwie in die Hände von Kindern und Jugendlichen gelangen", sagt sie. "Bitte geben sie das Cannabis im Revier in der Waldstraße ab", teilten die Beamten ihr am Telefon mit. Zehn Minuten später und weiteren zehn Minuten Wartezeit wurde das Fundstück von den Beamten schließlich in Empfang genommen und gewogen: 1,3 Gramm Marihuana. Der Marktwert liegt bei rund 15 Euro.

Diese Menge wird vom Gesetz als Eigenbedarf eingestuft. Ordnungshalber wurde dennoch Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen Unbekannt gestellt. Die Personalien der Finderin wurden aufgenommen. Viel Aufwand für eine Straftat, die wohl nie aufgeklärt werden wird. Da machen die Beamten keinen Hehl daraus. Ein solcher Fall sei sehr selten, sagt Polizeisprecher Michael Aschenbrenner auf SÜDKURIER-Nachfrage. Ermittlungen werde es in dieser Sache wohl nicht geben. Meist werde Cannabis bei Personenkontrollen entdeckt. Dann folge ebenfalls eine Anzeige sowie ein Verfahren gegen die Personen, welches im Verlauf meist gegen Auflagen wieder eingestellt wird.

Auflagen können zum Beispiel Sozialstunden und Geldstrafen sein. Auch in diesem Fall ist der Aufwand für Polizei und Justiz hoch, die Konsequenzen für Beschuldigte überschaubar. Es ist nicht verwunderlich, dass so kaum ein Cannabis-Konsument abgeschreckt wird. In einigen US-Bundesstaaten wurde aus genannten Gründen der Cannabis-Konsum legalisiert. Weitere Bundesstaaten wollen schon bald über eine Lockerung der Gesetzgebung abstimmen.

In Holland wird der Handel in kleinen Mengen seit vielen Jahren geduldet. In Uruguay ist Cannabis bereits seit 2014 legal. Seit 2017 ist in Deutschland die Abgabe an Schwerkranke auf Rezept erlaubt. "Sie haben trotzdem richtig gehandelt", fügt Aschenbrenner hinzu. Das Marihuana liegt jetzt nicht mehr in Reichweite von Kindern auf der Straße, es kann auch nicht mehr in einem Mülleimer zufällig wiederentdeckt werden. Vielmehr wird es als Beweismittel eine Zeit lang von den Beamten verwahrt, dann vernichtet, Aufwand hin oder her.

Wie hätten Sie bei einem solchen Fund gehandelt? Stimmen Sie hier ab: