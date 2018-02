VS-Villingen SÜDKURIER-Leser zu Gast im Glonki-Tor

Die Villinger Gilde geleitet durch besondere Räume und Gunther Schwarz würzt die Tour mit Witz und Wissen.

VS-Villingen – „Do kommscht jo sonscht nitt nei.“ Kein Geringerer als Stadtführer Gunther Schwarz sagte diesen Satz Mitte der vergangenen Woche. Er bereitete sich mit Hansjörg Fehrenbach auf sein erstes Mal im Bickentor vor. Und am Freitag, da war er bestens präpariert. Bernd Mager, Thomas Werner und Gerhard Schmid von der Glonkigilde hatten für 15 SÜDKURIER-Leser die besondere Adresse aufgesperrt und warm geheizt.

Ja, wirklich: Da kommt man sonst nicht rein. Und es war einfach nicht mehr Platz für 15 Gäste und ein wenig exklusiv durfte das durchaus auch so gesehen sein. Nachdem die enge und ziemlich steile Treppe gemeinsam erklommen war, erklärte Schwarz zunächst die Wehranlage Villingens, den Unterschied zwischen den Stadt- und Wehrtürmen und zeigte einen alten Plan, in dem noch alle vier ehemaligen Pulvertürmle und die Vortore eingezeichnet sind. Die 1899 Meter lange Villinger Stadtmauer bestehe aus zehn Millionen Steinen. Diese hätten ernsthafte Berechnungen ergeben, erklärte Schwarz.

Er schilderte auch, dass es in den Villinger Geschichtsaufzeichnungen eine große Lücke gebe, die Jahrhunderte vor der ersten Jahrtausendwende seien überwiegend nicht protokolliert.

Die drei Repräsentanten der Glonkis erklärten, wie sie überhaupt einst zu diesem ganz besonderen Stüble gekommen sind und dass hier immer am Fastnachts-Samstag Gäste zum Narren-Schmaus geladen seien. Schmuck der Glonkistube ist unter anderem ein raumhohes Bild der alten Blume-Post, so, wie man die Adresse gerne noch heute sehen würde. Die Fotografie löste bei etlichen Besuchern schon Wehmut aus.

Dann ging es einen Stock höher. Hier ist noch eine der alten Villinger Gefängniszelle, ein so genanntes Keffit. Die mächtigen alten Balken sind noch mit einer Jahreszahl aus dem 15. Jahrhundert beschriftet. Das Bickentor selbst könnte, so erklärte es Schwarz, um 1200 gebaut worden sein. Die Tore seien später umgebaut worden, vor allem, um sie gegen die Mitte des 16. Jahrhunderts erstmals gegen Villingen eingesetzten Feuerwaffen und großen Steinbeschuss zu stabilisieren. Und, ja: Die Tore sind im Mauerverlauf zurückgesetzt, bestätigte der Stadtführer. Rund fünf Meter beträgt diese Differenz. Strategische Gründe für eine noch bessere Verteidigung seien dafür der Grund: So hätte aus den Wehrhäusern links und rechts der Stadttore der Feind auch seitlich attackiert werden können, für den Fall, dass die Angreifer sich direkt bis an das Stadttor herangewagt hätten.

Begonnen hat Schwarz seine Führung mit dem Singen einiger Sätze aus dem alten Spittelsängerlied. Er erinnerte dann zunächst an einen Vorfall aus der jüngsten Zeit, als ein Lastwagenfahrer gegen die Treppe gerammt war, deshalb sei diese heute ausgebessert, schilderte er bei einem kurzen Rundgang um den Bau. Kurz wurde auch das Tonnengewölbe der Durchfahrt besichtigt, was kaum einer wahrnimmt: Hier ist einer der alten Holzbalken zu sehen, welche die oberen Stockwerke mit tragen.

Schwarz erklärte auch, dass die Stadttürme früher andere Namen getragen hätten. Diese hätten sich teilsweise an den nahegelegenen Klöstern orientiert. Das Bickentor habe deshalb früher Johannestor geheißen, benannt nach dem Johanniterkloster, das später als Landratsamt und heute zu Teilen als privat betriebenes Pflegeheim genutzt wird. Das später abgerissene Niedere Tor habe früher einen besonderen Namen innegehabt. Wendelinstor habe man es genannt, nach dem gleichnamigen Heiligen. Das Riettor sei früher als Franziskustor bezeichnet worden, der Name schlug die Brücke zum nahe gelegenen Franziskanerkloster. Dort, wo heute die Stadt ihr Konzerthaus betreibt, war früher ein Pflegeheim, das berühmte Spittel, das bis zum Neubau der Einrichtung in den Erbsenlachen in Betrieb war.

Alte Chroniken besagen, dass die einst vier Tortürme zwischen 1530 und 1570 abgebrochen und neu aufgebaut worden sein sollen. Wie umfangreich diese Abbrüche der Tore gewesen sein könnten, ist ungenau vermerkt. Vermutet wird, es könnte sich um umfangreiche Sanierungsmaßnahmen gehandelt haben; schadhafte Stellen an den Toren sind aber in einem alten Schriftstück vermerkt. Im Falle des Bickentores soll diese Maßnahme im Jahr 1535 erfolgt sein.

Die nächste Aufzeichnung stammt aus dem Jahr 1920 und erwähnt den Brand im hölzernen Dachstuhl des Gebäudes. Hierzu gibt es auch ein Foto mit einer großen Rauchsäule über dem Turm. Ursprünglich war das Tor mit Schindeln bedeckt. Das Tor erreicht eine imposante Höhe von insgesamt 18 Metern. Sein Grundriss ist nicht quadratisch, wie oft angenommen wird. 1737 wurde ein Vortor errichtet. Dieses wurde aber 1868 wieder abgebrochen.

Weshalb aber hat die Stadt überhaupt so viele Türme und Tore: zu Verteidigungszwecken einerseits, aber durchaus auch „als Machtdemonstration anderen gegenüber“, wie Gunther Schwarz am Freitag auf dem spannenden Rundgang durchs Tor erklärte. Die Leser durften bis unters Dach steigen. Wer gelenkig war, genoss einen herrlichen Ausblick.

Villinger Höhen

Welcher Villinger Stadtturm ist am höchsten? Es ist der Romäusturm. Die Höhe des Baus war erforderlich, um mit Angreifern vom Hubenloch auf Augenhöhe sein zu können. Auf über 30 Meter steigt die Länge des Gebäudes. Mit 22 Metern ist das Obere Tor auf Platz zwei, gefolgt vom Riettor mit 20 Metern. Das Bickentor ist mit 16 Metern noch ein Stück niedriger. Grund: Angriffe von dieser Seite waren selten. Die Brigach verwandelte diesen Bereich vor der Stadtmauer früher in ein Sumpfgebiet. deshalb heißt auch die Seitenstraße am Klosterring „Auf der Insel“. Die Brigach wurde mit dem Bau der Schwarzwaldbahn begradigt. (tri)