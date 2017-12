Villingen-Schwenningen SÜDKURIER-Gewinner schon vor Heiligabend reich beschert

Am Freitag fand die große Preisübergabe auf dem Weihnachtsmarkt in Schwenningen statt. Christine Heini gewinnt den Hauptpreis. Mit Bildergalerie!

Pünktlich zum Ende der Woche und den nahenden Feiertagen hatten 128 Menschen am Freitag einen besonderen Grund zur Freude. Bereits zwei Tage vor Heiligabend bekamen die glücklichen Gewinner der SÜDKURIER-Weihnachts-Rubbellos-Aktion auf dem Schwenninger Muslenplatz wertvolle Geschenke überreicht. Auch die Witterung spielte mit, denn der trockene und verhältnismäßig milde Winterabend lud dazu ein, den Tag auf dem Weihnachtsmarkt ausklingen zu lassen.

Vom 1. bis zum 18. Dezember erhielten die Kunden der teilnehmenden Partnern ab einem Einkaufswert von zehn Euro ein entsprechendes Rubbellos. Wer seinen Zahlencode freigerubbelt und online eingegeben hat, konnte mit etwas Glück gewinnen. Leo Malsam, SÜDKURIER-Verkaufsleiter im Schwarzwald-Baar-Kreis, freute sich über den riesigen Erfolg der Aktion, bei der es insgesamt über 8000 Teilnehmer gab: "Wir danken unseren Partnern für die großartige Unterstützung. Gemeinsam mit diesen haben wir den Handel in der Region gestärkt. Nicht zuletzt danke ich natürlich auch allen Teilnehmern, die nahezu ausnahmslos hier erschienen sind."

Der Schwenninger Weihnachtsmarkt sorgte für einen passenden Rahmen. Viele der Anwesenden nutzten die Gelegenheit, um im Anschluss noch einen Glühwein zu trinken. Für viel Freude sorgten auch die SÜDKURIER-Mitarbeiter, die an das Publikum Weckenmänner verteilten. Insbesondere die Kinder erfreuten sich an dem beliebten Backwerk.

Zunächst rief Leo Malsam die Gewinner der Einkaufsgutscheine nach steigendem Wert auf bat diese auf die Bühne, ehe es allmählich immer spannender wurde. Immerhin wurden Preise im Gesamtwert von über 11 000 Euro unter die Gewinner gebracht. Der erste Preis ging schließlich nach Weilersbach. Christine Heini freute sich über ein neues Atlanta Rückenwind Pedelec im Wert von 2799 Euro, das von Tour Räder fürs Leben zur Verfügung gestellt wurde.

Den Hauptgewinnern fiel es nicht schwer, für das abschließende Foto auf der Bühne mit weiteren Gewinnern um die Wette zu strahlen, bevor es mit viel Freude nach Hause ging.

Die Gewinner

1. Preis, Atlanta Rückenwind Pedelec von Tour Räder fürs Leben im Wert von 2799 Euro: Christine Heini (VS-Weilersbach)

2. Preis, Kaffeemaschine Jura von Café-Studio Borchert im Wert von 999 Euro: Murielle Löttker (Wellendingen)

3. Preis, Twin Ohrensessel von Happy Hölzle im Wert von 859 Euro: Ralf Woyzella (VS)

4. Preis, ein Wochenende mit C-Klasse-Cabrio und zwei Eintrittskarten für das Mercedes-Benz-Museum von Südstern-Bölle im Wert von 600 Euro: Christine Hertel (VS-Mühlhausen)

5. Preis, 3 in 1 Jacke von Vaude Store Villingen im Wert von 500 Euro: Jutta Bunse (Donaueschingen)

Gutschein für Lexington Modeartikel von Wiebelt Papeterie im Wert von 300 Euro: Rudi Müller (VS)

Bierverkostung für acht Personen vom Wirtshaus „Beim Hader Karle“ im Wert von 192 Euro: Katharina Diekamp (VS)

Bosch Akku-Bohrschrauber von Stark Baustoff-Fachhandel im Wert von 179 Euro: Marion Geiser (VS)

Gutschein von City’s Fashion im Wert von 150 Euro: Eva Krebs (VS)

Gutschein von Broghammer Mode im Wert von 150 Euro: Jessica Kolla (Brigachtal)

Winterzudecke von Bettenhaus Schlenker-Kayser im Wert von 150 Euro: Heike Grießhaber (VS)

Gutschein für professionelle Fahrzeugaufbereitung von Autohaus Stadelbauer im Wert von 150 Euro: Michael Kornmeier (Schonach)

Kaffeemaschine von Elektro Schläfke im Wert von 149 Euro: Sybille Algovia Baumann (VS)

Je zwei Eintrittskarten für den Europa-Park vom SÜDKURIER: Claudia Stephan (Villingen), Sarah Lendle (VS), Rainer Wagner (Brigachtal)

Je ein Gutschein für das Schwarzwald-Baar-Center: Andreas Duffner (VS), Beate Grieshaber (Rohrbach)

Je ein Gutschein für Wiebelt Papeterie: Daniela Wittmer (Zürich), Vera Sulzmann (Bräunlingen), Thomas Engesser (Königsfeld), Sanja Veljkovic (Trossingen)

Je eine Flasche Rum von Wein Riegger: Elke Metzger (VS), Christine Fiedler (Unterkirnach), Maximilian Cramer (Dauchingen), Anna Schnekenburger (Konstanz)

Je ein Ticket-Gutschein vom VSB-Verkehrsverbund: Dijana Greguric (VS), Jenny Glatz (Niedereschach), Claudia Grundmann (St. Georgen)

Je ein Geschenkekorb der Metzgerei Staiger: Peter Rabe (Rottweil), Gabriele Götz (VS), Ines Trilken (VS)

Je ein Gutschein von Lederwaren Hügel: Gavrila Varvari (Trossingen), Ernst Erlenmaier (VS), Sarah Pultee (Schramberg)

Je ein Gutschein von Schilling Wäsche und Mehr: Günter Walenta (VS), Hadwig Huber (Mönchweiler)

Je ein Gutschein von Optik Singer: Karin Vosseler (VS), Martine Kraus (VS)

Je ein Gutschein von More & More: Michaela Lenz (Lenzerheide), Helga Horn (VS)

Je ein Gutschein von Haas Optik: Seval Yilmaz (Spaichingen), Tamara Schneider (Dauchingen)

Je ein Gutschein von Guitarra: Norbert Beitz (Bad Krozingen), Mari Schmalen (VS)

Je ein Gutschein von Intersport Stähle: Heinz Zeumann (VS), Günter Münch (Bürstadt), Irene Krüger (Schura)

Je ein Gutschein von Grießhaber Uhren: Eli Vogelsang (Dauchingen), Bektas Durmaz (VS), Kerstin Ehlert (VS)

Je ein Gutschein von Schrempp Reformhaus: Tanja Futter (Hüfingen), Patrick Fleig (VS-Obereschach)

Zwei Sealife-Karten vom SÜDKURIER: Thomas Trenkle (VS)

Je ein Gutschein des GVO: Ulrike Schwarz (VS), Klaus-Dieter Buchert (VS), Sarah Amann (Donaueschingen), Wolfgang Storz (VS), Ingeborg Laufer (VS-Weilersbach)

Je ein Gutschein vom City Rondell: Orhan Sahiner (VS), Susanne Kietz (VS), Horst Beck (VS), Irmgard Rottmann (VS), Steffen Neininger (St. Georgen), Andrea Dieterle (VS), Raffael Limberger (VS), Alexandra Duffner-Polowsky (VS), Chiara Lorke (VS), Philipp Häßler (VS), Erika Böhm (VS), Rudolf Gerber (Königsfeld), Zorica Savija (VS), Kirsten Hagel (VS), Sabine Heinig (Bad Dürrheim), Susanne Bouillon (VS), Beatrix Vetter-Ponath (Brigachtal), Kassir Arafat (Bad Dürrheim), Gabriele Bach (VS-Tannheim), Julia Kuiper (Donaueschingen), Elvira Isak (Bad Dürrheim), Barbara Weiß (VS), Claudia Stussak (VS), Klaus Kürten (VS), Evelyn Spitznagel (VS-Pfaffenweiler), Nadine Mezger (Rottweil), Adrian Kaiser (Königsfeld), Ute Diefert (Dauchingen), Fritz v.d. Tann (Iphofen), Heidrun Bertsche (Dauchingen), Thomas Schumacher (VS), Uwe Schmidt (Tennenbronn), Klaus Plaueln (Niedereschach)

Je ein Gutschein der Schreinerei G. Jordan: Yvonne Weigl (VS), Dorothee Haas (Unterkirnach), Barbara Grohs (VS), Claudia Kohler (VS-Mühlhausen)

Je ein Gutschein von Spitznagel – Das Lederhaus: Heiko Kunzelmann (VS), Kathrin Moritz (Brigachtal), Patricia Wittenberg (VS), Hilde Grimm (Böttingen)

Je ein Gutschein von Benetton Villingen: Nadja Stengele (St. Georgen), Roland Schaaf (VS), Winfried Machon (Schönwald), Brigitte Kreilinger (VS),

Je ein Gutschein der Buchhaltestelle VS: Peter Storz (VS), Natascha Steffens (VS), Gerda Schwemmer (Brigachtal), Ingrid Menath (VS), Christina Krämer (VS)