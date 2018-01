Villingen-Schwenningen Rund 15 Parkplätze werden am Friedhof künftig wegfallen

Rund 15 Parkplätze werden am Friedhof künftig wegfallen

Der Neubau eines Cafés und Blumenhauses hat auch Auswirkungen auf die Parksituation in Villingen

Wenn am Villinger Friedhof das lang erwartete Café und ein Blumenhaus gebaut wird, hat das auch Auswirkungen auf den Parkplatz. Etwa 15 Stellplätze werden wegfallen, erklärte auf Anfrage Oxana Brunner, Sprecherin der Stadtverwaltung. Wie berichtet plant ein Investor noch für dieses Jahr den Neubau, derzeit wird aber noch nach einem Betreiber für das Café gesucht. Auch am Eingangsportal des Friedhofs wird sich einiges ändern. So soll das alte Blumengeschäft abgerissen werden. Außerdem muss auf lange Sicht das gegenüberliegende Verwaltungsgebäude saniert werden, sagte Brunner.