Villingen-Schwenningen Rotwein statt Brühe im Fondue-Topf: Chuchi-Chef gibt Tipps für das Silvestermenü

Wenn am 31. Dezember mal nicht nur Raclette oder Fondue auf den Teller kommen, es aber trotzdem schnell und einfach sein soll: Tipps für ein Drei-Gänge-Menü à la Jörg Gressenbuch.

Den Geheimtipp des Profis gibt es gleich vorweg. Denn, auch wenn es hier um ein schnelles, einfaches Silvestermenü als Alternative zu Raclette und Fondue gehen soll, konnte sich Chuchi-Chef Jörg Gressenbuch einen kleinen Tipp für ein etwas außergewöhnliches Fondue nicht verkneifen: Das argentinische Fondue. Von einem Weinhändler wurde ihm das vor ein paar Jahren empfohlen. "Seitdem mache ich es nie mehr anders", sagt er. Beim Fondue auf argentinisch also einfach die Brühe oder das Fett durch argentinischen Rotwein ersetzen und das Fleisch darin garen. Der Rotwein sollte erhitzt werden, aber nicht kochen. Wer noch mehr Inspiration sucht, dem sei das folgende, einfache, aber doch raffinierte Drei-Gänge-Menü ans Herz gelegt.

Vorspeise:

Getrüffeltes Maronensüppchen

Zutaten: 500 g Maronen (vorgegart), 1 TL Puderzucker, 800 ml Geflügelbrühe, 200 g Sahne, 3 EL getrüffelte Butter (anstatt der getrüffelten Butter – die gibt es im gut sortierten Supermarkt – kann auch, sparsam, Trüffelöl zum Parfümieren verwendet werden), Salz, Cayennepfeffer.

Zubereitung: 1. Den Puderzucker in den Topf sieben und bei mittlerer Hitze hellbraun karamellisieren lassen. 2. Die Geflügelbrühe und die Kastanien dazugeben. 3. Eine Kastanie pro Person zurückhalten und in kleine Stücke schneiden. (Suppeneinlage) 4. Die Suppe mit milder Hitze erwärmen und ziehen lassen. 5. Die Suppe mit dem Stabmixer fein pürieren, die Sahne hinzufügen und nochmals erwärmen. 6. Die getrüffelte Butter unterrühren und die Suppe mit Salz, Cayennepfeffer abschmecken. 7. Vor dem Anrichten die Kastanien in die vorgewärmten Suppenteller verteilen und mit der Suppe aufgießen. Eventuell mit einem Tupfer Sahne garnieren.

Wraps vom heißen Stein…. oder: wenn'sdann doch was vom Raclette sein soll

Zutaten: Ein Stapel Wraps oder 6-8 Weizen Tortillas (dünne südamerikanische Brotfladen, im Supermarkt Brotregal oder bei den Spezialitäten), 200 g Ricotta, 200 g Pute, Rind oder Shrimps, 1 Bund Rucola, 1 Bund Schnittlauch, 1 Knoblauchzehe gepresst, Salz, Pfeffer, 100 g Walnüsse oder Haselnüsse, nach Belieben.

Zubereitung: 1. Die Nüsse in einer Pfanne leicht anrösten. 2. Aus der Pfanne nehmen und etwas erkalten lassen. 3. Die Häutchen der Nüsse etwas entfernen und dann grob hacken. 4. Rucola und Schnittlauch feinhacken und mit dem Ricotta vermischen. Die Nüsse dazugeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken. 5. Das Fleisch auf dem heißen Stein garen und auf die Seite stellen. 6. Die Masse auf die Tortillafladen verteilen und rundherum einen Rand freilassen. 7. Tortillas mit zubereiteten Zutaten belegen und fest einrollen, halbieren und servieren.

Dessert:

Schwarzwälder Kirsch Crumble

Zutaten: 200 ml Kirschsaft (Inhalt des Glases), 1 TL Speisestärke, 300 g Sauerkirschen aus dem Glas, 250 g Schlagsahne, 50 g Zucker, 2-3 EL Kirschwasser, eventuell etwas Zitronen und Orangenschale, Eine Zimtstange, 200 g dunkle Kekse

Zubereitung: 1. Kirschsaft aufkochen und die Stärke mit etwas kaltem Wasser anrühren und den köchelnden Saft damit binden. 2. Kirschen, Orangen- und Zitronenschale, Zimtstange in die Sauce geben. 3. Etwas ziehen und dann auf vier Gläser verteilen. Gewürze vor dem Verteilen auf die Gläser entfernen. 4. Sahne steif schlagen, dabei den Zucker einrieseln lassen. 5. Die Sahne mit den Kirschwasser parfümieren und die Sahne auf die abgekühlten Kirschen verteilen. 6. Mit den zerbröselten Keksen bestreuen.

Gruß aus der Küche:

Käsewindbeutel ( Gougères)

Zutaten: 1/4 Liter Wasser, 120 g Butter, 1/2 Teelöffel Salz, 140 g Mehl, 120 g Bergkäse, 4 Eier, Pfeffer, Muskatnuss

Zubereitung: 1. Wasser, gewürfelte Butter, Muskatnuss und Pfeffer in einem Topf erwärmen, bis die Butter geschmolzen ist (leicht köcheln lassen). 2. Den Topf vom Herd nehmen (Herd anlassen für danach) und das Mehl ganz und auf einmal dem Wasser zugeben. 3. Kräftig umrühren bis der Teig homogen und dicker wird. 4. Den Topf wieder auf den Herd stellen (etwas niedrigere Temperatur) und umrühren bis der Teig eine gleichmäßige Masse wird und sich am Boden ein weißer Belag bildet. 5. Den Topf vom Herd nehmen und die Eier nacheinander in den Teig einrühren. Der Teig ist gelungen, wenn man damit „Bällchen“ formen kann. 6. Käse dazu einrühren und mit 2 Teelöffeln kleine Bällchen formen. 7. Ca. 15-20 Minuten im vorgeheizten Backofen ausbacken bei ca. 180 bis 200 Grad backen.

