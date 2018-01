VS-Villingen Rollmops-Theater: Maxi Fleig macht Kindern Mut mit Astrid-Lindgren-Stück

Das passt so richtig ins Villinger Rollmops-Theater: Tomte Tummetott von Astrid Lindgren macht Kindern Mut und bringt Erwachsene zum Lachen. Tomte Tummetott ist ein Wichtel aus der schwedischen Fabelwelt, der insbesondere in kalten Winternächten über die Menschen und Tiere wacht und ihnen Mut macht.

Maxine Fleig stand am Donnerstagnachmittag mit ihrem ersten eigenen Theaterstück auf der Bühne. Sie ist bereits seit zwei Jahren im Rollmops-Theater als Schauspielerin und Regisseurin engagiert. Für ihr vollständig selbst inszeniertes Kinderstück erntete sie viel Applaus und Anerkennung.

Maxi Fleig ist gelernte Sozialpädagogin und weiß wie man Kinder anspricht, wie man die zum Stück gehörende Spannung rechtzeitig auflöst und zum guten Ende führt und wie man Kindern Mut macht.

Ihr nach der Buchvorlage von Astrid Lindgren selbst geschriebenes und inszeniertes Theaterstück ist unter kritischen Augen und Ohren ihrer fünfjährigen Tochter Thea entstanden, die Fleig als „meine schärfste Kritikerin“ bezeichnet. Sätze wie „Mama, Du musst freundlicher schauen“ oder „jetzt musst Du aber abdunkeln sonst glaubt das Publikum doch nicht, dass es Nacht ist“ waren demnach keine Seltenheit. Tochter Thea habe bei den Proben im heimischen Wohnzimmer wichtige Hinweise gegeben.

Maxi Fleig ist Diplomsozialpädagogin, außerdem Regisseurin, Schauspielerin und jetzt auch Bühnenautorin. So ganz nebenbei entstehen unter ihren fachkundigen Händen auch die zum Stück zugehörigen Figuren und, wie kann es anders sein, auch die Requisiten, die dem Stück um Tomte Tummetott den richtigen Rahmen geben. Musikalisch unterstützt wird Maxi von Valentin Baier.

Tomte Tummetott findet im Villinger Rollmops Theater, in der Färberstraße 54 außerdem an fünf weiteren Terminen statt: Jeweils um 15 Uhr am 5./7./14./21./28. Januar. Die Vorstellung dauert etwa 40 Minuten. Karten gibt es unter www.rollmops-theater.de