VS-Villingen Rietvögel bieten unterhaltsamen Abend

Der Fastnachtsverein feiert 60-jähriges Bestehen. Gesang, Tanz und Humor beim Geburtstagsball.

60 Jahre – das ist wahrlich ein stattliches Alter. Besonders für einen Vogel. Und dies sollte auch gebührend gefeiert werden. Am vergangenen Freitag zeigte der Fastnachtsverein der Rietvögel bei seinem alljährlichen und beliebten Rietball aber absolut keine Alterserscheinungen und lieferte in einer zweistündigen Show ein buntes Potpourri an Gesang, Tanz und Klamauk ab. Und bereits vor dem offiziellen Start wurde im ausverkauften Haus kräftig geschunkelt: Die Narrenfreunde scheinen die hohen Tage kaum noch erwarten zu können. Pünktlich um acht Uhr marschierte dann der Vorstand in das Münsterzentrum und die Gäste erhoben sich zum ersten Mal am Abend – es sollte nicht das letzte Mal gewesen sein.