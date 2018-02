VS-Villingen Riesiger Ansturm auf die närrischen Stüble

Warteschlangen vor vielen närrischen Lokalen. Kneipenfastnacher sind wieder in Topform. Hier gibt's alle Bilder!

Villingen-Schwenningen – Das war eine super Kneipenfasnet am „Schmotzige“ in den Villinger Stüble. Überall zogen Musiken durch die Gassen, an allen Ecken und Enden hallten Trommeln und Trompeten durch die Nacht, und in den vielen Narrenstüble war der Teufel los. Der Andrang war gigantisch, teilweise mussten die Nachtschwärmer lange Zeit vor den Türen ausharren, bis sie in das Stüble ihrer Wahl eingelassen wurden. Besondere Schmankerl sind die zahlreichen Villinger Mundartgesang- und Sprechgruppen, welche die Kneipenfastnacht mit ihrem Einfallsreichtum zu einem einzigartigen Erlebnis machen.