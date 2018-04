Villingen-Schwenningen Richtfest gefeiert am neuen Haus für die Jugend von VS

Richtfest gefeiert am neuen Haus für die Jugend von VS

Der Rohbau für das jugendkulturelles Zentrum am Klosterhof steht. Die Einweihung bis Anfang 2019 vorgesehen.

Der Rohbau steht. Gestern Mittag wurde Richtfest gefeiert an einem neuen Haus für die Jugend von Villingen-Schwenningen. Zahlreiche Gäste aus Politik und Verwaltung beteiligten sich an der traditionellen Feier der Handwerkerschaft. Bis Ende des Jahres, so stellte Baubürgermeister Detlev Bührer in Aussicht, soll der 2,5-Millionen-Bau fertig sein, Anfang 2019 sei die offizielle Einweihung des Jugendkulturzentrums geplant.

Das Haus sei eine wichtige Ergänzung der jugendkulturellen Angebote der Stadt, aber eben "nur eine Ergänzung", betonte OB Rupert Kubon. Das Haus soll ein neuer Treffpunkt für die Jugend werden, in dem diverse Angebote für junge Leute stattfinden, etwa Konzerte und andere kulturelle Veranstaltungen. Das Gebäude steht nur ein paar Meter entfernt von der ehemaligen Jugendscheune am Klosterhof, die vor über zehn Jahren mit baulicher Begründung geschlossen wurde. Lang hat es gedauert, bis ein Ersatz gebaut wurde. Der Grundsatzbeschluss des Gemeinderates liegt bereits fünf Jahre zurück. Das Projekt war begleitet von vielen politischen und sonstigen Widrigkeiten.

OB Kubon, lange Jahre verbissener Gegner des Projekts, äußerte gestern gut gelaunt seine Zuversicht, dass das Jugendkulturzentrum ein Erfolg werde. Er wies darauf hin, dass im Umfeld des neuen Hauses weitere Einrichtungen entstehen, die eine Anziehungskraft auf junge Leute ausüben werden. Ein privater Investor plant nebenan eine Kletter- und Boulderhalle, die Stadt will eine neue Skateboard-Anlage errichten. Dies alles werde das Jugendkulturzentrum "befruchten". Zuversichtlich äußerte sich der OB auch, dass rechtzeitig zur Fertigstellung ein Träger für den Betrieb des Hauses gefunden sein wird. Hier ist eine deutschlandweite Ausschreibung in Vorbereitung.

Im Inneren des Gebäudes konnten die Besucher einen ersten Eindruck von den soliden Räumen gewinnen, vor allem vom großen Veranstaltungssaal mit Bühne. Architekt Franz Eisele beteuerte, die große Fensterfront nach Westen werde den Lärmschutz nicht negativ beeinträchtigen. Die Stadt habe ein Lärmgutachten erstellt, dass die Auswirkungen von Rockkonzerten auf das Wohngebiet Schilterhäusle untersucht habe. Entsprechend dem Gutachten sei die Verglasung geplant. Er sehe keine Probleme für die Nachbarschaft. Die Veranstaltungen können bis 4 Uhr morgens abgehalten werden.