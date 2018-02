Villingen-Schwenningen Räte wollen mehr Stellpätze

Ausschuss hält an Quote von 0,7 Plätzen fest: Bürgeramt empfiehlt einen Stellplatz pro Wohnung

Villingen-Schwenningen – Keine Chance hat die Verwaltung, ihren Vorschlag durch die gemeinderätlichen Gremien zu bekommen, die Zahl der erforderlichen Parkpätze beim Bau von Studentenwohnungen doch auf 0,5 je Wohnung zu reduzieren. Im Technischen Ausschuss gab es am Dienstag Widerstand gegen diesen Vorschlag: Mit großer Mehrheit (eine Nein-Stimme, eine Enthaltung) setzen die Mitglieder den im Herbst getroffenen Beschluss durch, einen Schlüssel von 0,7 je Wohneinheit anzusetzen.

Geplant ist, mit neuen Bauvorschriften die Stellplatzverpflichtung für Neubauten in Villingen-Schwenningen zu ändern und bei Senioren- und Studentenwohnungen davon abzusehen, je Einheit eine Parkfläche zu fordern. Die Stadt habe in Gesprächen mit dem Regierungspräsidium in Freiburg wegen des geplanten Studentenwohnheims in der früheren Schwenninger Uhrenfabrik Lauffer eine Erhöhung des Schlüssels auf 0,75 gefordert, herausgekommen sei ein Kompromiss von 0,5 Parkplätzen – der gleiche Wert wie für die Studentenstadt Freiburg. Diese Zahl hatten die Gemeinderäte bereits im Herbst als zu niedrig angesehen und einen Schlüssel von 0,7 durchgesetzt.

Im Technischen Ausschuss lagen nun die Stellungnahmen zum Entwurf der Stellplatzsatzung vor. Während das Bürgeramt die Erhöhung der Quote und sogar einen ganzen Stellplatz pro Wohnung anregt, halten das Studierendenwerk Freiburg, die Duale Hochschule und die Hochschule Furtwangen die Steigerung für überzogen. Es seien nur die Studenten der Polizeihochschule, die über ein entsprechendes Einkommen und damit über ein Auto verfügten, führten sie als Argument ins Feld. 0,5 Parkplätze je Wohnung seien angemessen. Diesem Wunsch wollte die Verwaltung nun nachkommen. Doch der Ausschuss stellte sich quer.

Keinen Grund, von der ursprüngliche Meinung abzuweichen, gab es für Dirk Sautter (CDU): "Die Stellungnahmen führen zu keinem anderen Ergebnis in unserer Fraktion als bisher", bekräftigte er. Man sehe ein Problem, was die Parksituation in Villingen-Schwenningen anbelangt und man könne dieses Problem nicht auf dem Rücken aller austragen. Andreas Flöß von den Freien Wählern betonte, dass seine Fraktion einen Stellplatz pro Wohneinheit wollte, man habe sich dann gebeugt und die Quote von 0,7 aktzeptiert. "Wir werden zugemüllt mit Fahrzeugen und es kann nicht sein, dass die Bauträger die Grundstücke bis zum letzten Millimeter ausreizen, ohne Platz für Grünflächen und Parkplätze zu lassen." Auch Bernd Lohmiller (SPD) zeigte sich überzeugt, dass viele Studenten mit dem Auto anreisen und es auch im Alltag nutzen, zumal Villingen-Schwenningen nicht mit der Stadt Freiburg vergleichbar sei, die ihren öffentlichen Personennahverkehr viel besser ausgebaut habe. Da müsse sich der Ausschuss der Realität beugen und den Schlüssel 0,7 ansetzen, stellte selbst Helga Baur von den Grünen fest. "0,5 Stellplätze lehnen wir ab."

Frank Bonath (FDP) betonte, dass die Bauträger die entstehenden Kosten eins zu eins an die Mieter weiter geben. Und wenn es nicht wirtschaftlich sei, baue er eben gar nicht, das sei angesichts des hohen Bedarfs an Mietwohnungen fatal. Vielmehr gelte es, den öffentlichen Verkehr weiterzuentwickeln und den Bürgern deutlich zu machen, dass sie nicht mehr überall mit ihrem Auto hinfahren können.