Villingen-Schwenningen Räte entscheiden im Februar über Rietstraße

Ein Planungsbeschluss ist für die Sanierung der Innenstadt-Straße notwendig, Händler in Sorge wegen Umsatzeinbußen.

Villingen-Schwenningen (cho) Kurz vor der Fasnet, Anfang Februar, steht in den gemeinderätlichen Ausschüssen ein wichtiges Thema auf der Agenda: Die Sanierung der Villinger Rietstraße. Hier sollen die Stadträte einen Planungsbeschluss fassen. Dies bestätigte die Pressesprecherin der Stadt, Madlen Falke. Alle weiteren Wünsche, die in einer Sitzung Ende November vergangenen Jahres formuliert worden sind, sollen in einen Projektbeschluss münden. Vor allem die CDU und die Freien Wähler hatten gefordert, die Rietstraße bis zum Tor, also über die Fußgängerzone hinaus, zu sanieren. Auch müsse die Schulgasse bis zur Kanzleigasse gerichtet werden, ebenso die letzten Meter der Färberstraße zur Rietstraße hin.

Seit Jahren gibt es massive Klagen über den miserablen Zustand der beliebten Einkaufsstraße. Löchrig und gefährlich für Fußgänger sei die Rietstraße an vielen Stellen, beklagen Passanten. Ursprünglich war die Sanierung schon für vergangenes Jahr vorgesehen, wurde aber wegen der 1200-Jahr-Feier verschoben. Im Zuge der Sanierung sollen durch die Stadtwerke das Gas-, Wasser- und Stromversorgungsnetz komplett erneuert werden. Gleichzeitig werden Hausanschlüsse erneuert, wobei die Kosten für die Abwasseranschlüsse auf die Hauseigentümer entfallen. Die Pflasterung soll entsprechend der anderen drei Straßen gestaltet werden, um so ein einheitliches Bild in der Innenstadt zu haben.

Laut Madlen Falke sind in die neuen Vorlagen auch die Ergebnisse einer Bürgerversammlung eingeflossen, die im vergangenen Oktober stattgefunden hat. Hier hatten vor allem die Einzelhändler betont, dass die Sanierung für sie eine große Herausforderung darstelle. Die Händler befürchten Umsatzeinbußen, wenn die Sanierung tatsächlich im Frühjahr 2018 beginnt, da bereits die ganze Ware geordert sei. "Ob man die Sanierung aus diesem Grund nach hinten schiebt, ist eine Entscheidung der Stadträte", betont Madlen Falke. Der Technische Ausschuss tagt am Dienstag, 6. Februar, der Verwaltungsausschuss am 7. Februar. Die Entscheidung trifft dann der Gemeinderat am 21. Februar.