Villingen-Schwenningen Prozess um alte Hähnchen

Versiegelte und abgelaufene Ware einfach entsorgt und dabei das Siegel gebrochen, Imbissbuden-Betreiber akzeptierte Urteil des Amtsgerichts nicht, scheitert aber mit der Berufung.

Villingen-Schwenningen – Mit den Vorschriften nicht so genau hat es der Betreiber einer Grillimbiss-Bude im Raum Villingen genommen: Ein Lebensmittelkontrolleur hatte festgestellt, dass dort Hähnchen am Spieß hingen, deren Verfallsdatum bereits am Vortag abgelaufen war. Einige davon waren verkauft worden, noch dazu von einem Mitarbeiter, der überhaupt nicht für den Umgang mit leicht verderblichen Lebensmitteln geschult war. Auch im Kühlraum lagerten noch Hähnchen, die wegen des abgelaufenen Verfallsdatums nicht mehr für den Verzehr geeignet waren. Die Ware wurde von dem Kontrolleur versiegelt und sollte vernichtet werden.

Da der Chef aus Freiburg nicht da war, erklärte der Kontrolleur dem Mitarbeiter, dass die Siegel an den Verpackungen nur von dem Kontrolleur oder einem Kollegen aufgebrochen werden dürfen. Deshalb müsse man ihn verständigen, sobald die fachgerechte Beseitigung der Hähnchen anstehe. Tatsächlich aber wurde das versiegelte Grillgut drei Tage später ohne Beisein eines Kontrolleurs zur Entsorgung bei einem Betrieb in Freiburg abgegeben. Das Amtsgericht Villingen verurteilte den Betreiber der Grillbuder deshalb wegen Siegelbruchs zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 40 Euro. Drei Wochen später kam es dann auch noch zu einer Verurteilung wegen des Inverkehrbringens von nicht für den Verzehr geeigneten Lebensmitteln durch einen Mitarbeiter ohne Fachkenntnisse. Dafür gab es 50 Tagessätze zu 40 Euro.

Beide Verurteilungen wollte der Betreiber nicht akzeptieren. In einer Berufungsverhandlung vor dem Landgericht Konstanz erklärte er: „Wir haben kein Huhn mit abgelaufenem Datum verkauft“. Auch sei der Mitarbeiter schuld daran, dass die abgelaufene Ware noch im Kühlraum war. Dass der noch nicht bei der Schulung war, sei wahr, allerdings dauere es jeweils fast drei Monate, bis man einen Platz bekomme. Weil er selbst an jenem Tag im November 2016 Bekannte in Ulm besucht habe, hätten sein Bruder und sein Neffe die versiegelten Hähnchen mit nach Freiburg genommen. Dort betreibe er einen zweiten Grill-Imbiss, und der dortige Mitarbeiter habe die Hähnchen in einer Fachfirma entsorgen lassen. „Hat Ihnen niemand gesagt, dass die Siegel nur von einem Mitarbeiter der Lebensmittelkontrolle geöffnet werden dürfen“ fragte die Vorsitzende Richterin den Angeklagten. Der meinte: „Ich weiß das sehr wohl, aber ich war ja gar nicht da.“

Nach der Beweisaufnahme mit mehreren Zeugen stellte das Gericht fest, dass der Imbiss-Buden-Betreiber für den Siegelbruch verantwortlich zu machen war, und verwarf seine Berufung in diesem Fall. Das Inverkehrbringen der abgelaufenen Hähnchen wertete die Berufungskammer jetzt aber nur als Ordnungswidrigkeit. Diese wurde jetzt mit einer Geldbuße von 1500 Euro geahndet. Der Betreiber beschwerte sich darüber, dass man ihn in Villingen-Schwenningen regelrecht schikaniere. Ganze 46 Mal sei er in einem Jahr kontrolliert worden, während andere Betreiber nur einmal im Jahr von der Behörde aufgesucht würden. Er habe den Eindruck, dass man ihn in dieser Stadt loswerden wolle.