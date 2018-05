VS-Villingen Problemzone Fußgängerzone Villingen: "Da muss noch wesentlich mehr getan werden"

Was haben die Versuche der Stadt gebracht, den Verkehr in der Fußgängerzone einzudämmen? Eine Umfrage unter Passanten und Ladenbesitzern.

Die Fußgängerzone in der Villinger Innenstadt ist schon seit einiger Zeit keine reine Fußgängerzone mehr. Fahrzeuge von Handwerkern und Lastwagen gehören wegen Sanierungsarbeiten zum täglichen Stadtbild. Auch Privatpersonen, die die Fußgängerzone mit dem Auto nicht durchqueren dürften, ignorieren das Verbot häufig. Aufgrund vieler Beschwerden war die Stadtverwaltung dazu gezwungen zu handeln und häufiger zu kontrollieren. Die Ordnungshüter behelfen sich dann gerne mit Strafzetteln. Auch über eine Erhöhung der Kosten eines Handwerkerparkausweises wurde nachgedacht.

Claudia Stetter, Inhaberin der Parfümerie Butta, ist mit den Maßnahmen zufrieden. Die Situation habe sich gebessert. Vor dem Einsatz der Stadtverwaltung wären die Kunden durch den starken Verkehr abgeschreckt worden. „Stadtverwaltung und Gemeinderat waren vor Ort und haben sich die Sorgen der Einzelhändler angehört“, sagt Stetter. Auch die Handwerker hätten das Problem eingesehen.

Ein Problem, das von Ladenbesitzern und Passanten oft unterschiedlich bewertet wird. „Ich fand noch nie, dass hier so viel Verkehr ist. Man wird hier ja nicht überfahren“, so Linda Obergfell, Schülerin aus Tannheim. Auch Lehrer Christian Wallner findet, dass der Verkehr in der Innenstadt nicht zugenommen hat und spürt deswegen auch keine Veränderung.

Aber nicht alle spüren die Veränderungen: Lehrerin Sabine Disch äußert auf die Frage, ob eine Verbesserung bemerkbar sei ihren Unmut: „Nicht wirklich, man muss sich ja nur umgucken.“ Sie sagt aber auch: „Dass die ihre Läden beliefern müssen ist klar. Da muss aber trotzdem noch wesentlich mehr getan werden, auch wenn die meisten Autos schon rücksichtsvoller fahren.“ Berufskraftfahrer Jörg Bendel sieht das ähnlich: „Da fahren so viele Leute durch, die da nichts verloren haben“.

Das Problem scheint noch nicht vollständig behoben zu sein. Auch unsere Umfrage wurde häufig durch Fahrzeuge gestört. Die Sicherheit, die eine Fußgängerzone bieten sollte, ist für die Villinger Einwohner wohl doch nur bedingt gegeben.