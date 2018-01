Villingen-Schwenningen Pro-Kids-Benefiz mit der Kumedie und den Dörr-Brüdern

Der Pro-Kids-Abend am 16. März verspricht beste Unterhaltung und eine gute Tat für die Stiftung, die in der Doppelstadt Kindern und Familien gezielt hilft.

VS-Villingen – „Das wird eine tolle Veranstaltung, ein ganz besonderer Abend mit viel Lokalkolorit“, verspricht Joachim Spitz, Chef der Pro-Kids-Stiftung, die am Freitag, 16. März, im Theater am Ring einen großen Benefiz-Abend mit Krimi, Comedy und guter Musik präsentiert. Karten sind ab sofort erhältlich. Der Reinerlös fließt der Kinder- und Familienhilfe der Stiftung zu, die Künstler treten kostenlos auf.

Jürgen Müller, Stiftungsrat der Pro-Kids-Stiftung, ist mit dem Programm der Veranstaltung, die um 20 Uhr beginnt, sehr zufrieden: Pro-Kids präsentiert mit den VS-Krimiautoren Alex Rieckhoff und Stefan Ummenhofer, wie immer begleitet von den stadtbekannten Dörr-Brüdern, ein echtes Schmankerl. Danach setzt die Villinger Kumedie mit Thomas Moser und Frank Blom humoristisch noch einen obendrauf. Damit aber nicht genug: Für den guten Ton sorgen die Band "WG and Friends“ und in der Pause die Rentnerbänd – das ist eine kleine Sensation, da die kultige Villinger Fasnetgruppe sonst nie außerhalb der fünften Jahreszeit auftritt. Für die Pro-Kids-Stiftung allerdings macht man eine Ausnahme. Die Stimmungsmacher der Villinger Kneipenfasnet stehen voll hinter Pro-Kids und unterstützen die Ziele der Stiftung; das haben sie vergangenes Jahr, als sie ihr 40-jähriges Bestehen feierten, mit einer großzügigen Spende nachhaltig unter Beweis gestellt. Zur Band „WG and Friends“ gehören auch Menschen mit Behinderung. Die Band ist im Zuge des Caritas-Inklusionsprojekts „Smart“ entstanden, und die Musiker unterhalten und begeistern mit ihren Auftritten ihr Publikum jeweils bestens.

Alex Rieckhoff, der Villinger, und Stefan Ummenhofer, der Schwenninger, haben nicht nur in der Doppelstadt viele Fans. „Wir lesen aus unseren beiden neuesten Büchern“, kündigt Stefan Ummenhofer an. Für den musikalischen Rahmen der humoristischen Lesung sorgen die singenden Brüder Eric und Carsten Dörr, Ikonen der Villinger Fasnet. Mit den Krimiautoren bilden die beiden längst ein eingespieltes Team.

Dasselbe lässt sich über die Villinger Kumedie sagen, das urkomische Comedy-Duo, bestehend aus Thomas Moser und Frank Blom. Im Theater am Ring haben die beiden ein Heimspiel vor großer Kulisse. Moser und Blom schauen dem Volk aufs Maul, wie man so schön sagt, und überspitzen Alltägliches meisterhaft.

Karten für den großen Benefizabend gibt es bei der Tourist-Info im Franziskaner in Villingen und im Bahnhof Schwenningen und bei allen Vorverkaufstellen im Verbund „Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg“. Wer eine Karte haben will, sollte sich sputen, da ein Großteil der Plätze bereits durch Firmen, die die Stiftung unterstützen, vorreserviert ist.

Für Pro-Kids ist der Benefizabend, den die Stiftung seit einigen Jahren veranstaltet, wichtig. Ein Teil des Budgets kommt durch Spenden rein, den anderen Teil erwirtschaftet die Stiftung aus eigener Kraft. Denn vielfach preisgekrönte soziale Projekte wie Pro-Kids-Treff mit Hausaufgabenhilfe, Teenie-Mütter-WG, Weihnachtswünsche, Schüler-Mentoring, das integrative Boxprojekt „Fight for your life“ und Schulessen erfordern erheblichen finanziellen Aufwand.

Informationen im Internet: