vor 22 Stunden Jens Fröhlich VS-Villingen Polizeieinsatz nach Bombendrohung in Arbeitsagentur

Am Dienstag kam es zur Mittagszeit zu einem größeren Polizeieinsatz vor und in der Agentur für Arbeit in der Lantwattenstraße in Villingen. Ein Mann (24) hatte gedroht, alles in die Luft sprengen zu wollen.