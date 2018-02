vor 4 Stunden SK Villingen-Schwenningen Polizei sucht Villinger Farbschmierer

Erneute Farbschmiererei in Villingen. In der Zeit zwischen Samstag, 8 Uhr, und Montag, 18.30 Uhr, haben unbekannte Täter die Fassade eines Gebäudes in der Brunnenstraße mit goldener Farbe besprüht.