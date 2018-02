vor 3 Stunden SK Villingen-Schwenningen Polizei fahndet nach Räuber im Villinger Netto-Markt mit Phantombild

Mit einem Fahndungsfoto sucht die Polizei jetzt nach dem Räuber, der am Samstag, 13. Januar gegen 22 Uhr den Netto-Markt in er Kirnacher Straße in Villingen überfallen hatte (wir berichteten).