VS-Villingen Polizei-Spezialeinheit stürmt Wohnung in der Niederwiesenstraße

Polizei und Spezialeinsatzkommando stürmten am Montag eine Wohnung in der Villinger Niederwiesenstraße und überwältigten einen Mann, der sich in einer psychischen Notlage befand.

Über dem Stadtgebiet kreiste der Polizeihubschrauber. Mehrere Streifenwagen, Rettungskräft sowie die Feuerwehr rückten am Montag zu einer Wohnung in der Villinger Niederwiesenstraße aus. Im Haus hatte sich ein Mann verschanzt, der sich laut Polizeiangaben in einer psychischen Notlage befand.Wie die Polizei auf SÜDKURIER-Nachfrage mitteilte, wurden aufgrund der unklaren Lage ein Spezialeinsatzkommando aus Göppingen sowie speziell geschulte Vermittler angefordert. Vor dem Haus brachte sich am Nachmittag die spezialeinheit sowie ein Notarzt in Schutzkleidung in Stellung. Knapp zehn Einsatzkräfte stürmten daraufhin die Wohnung und überwältigten den Mann. Dabei drangen die Beamten auch über den Balkon in die Wohnung ein.Die Feuerwehr bereitete vor dem Haus ein Sprungluftkissen vor, welches jedoch nicht zum Einsatz kam. Wenig später verließen die Einsatzkräfte die Wohnung wieder. Der Mann wurde im Krankenwagen mit Polizeibegleitung in eine Spezialklinik transportiert. Insgesamt dauerte der Einsatz vier Stunden.