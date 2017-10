Villingen-Schwenningen Polizei: Feuer in Grundschule war Brandstiftung

Polizei: Feuer in Grundschule war Brandstiftung

Nach dem Feuer in einer Grundschule in Villingen ermittelt die Polizei nun wegen „schwerer Brandstiftung“.

Das sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Zu diesem Ergebnis seien die Brandermittler bei ihren Untersuchungen gekommen. Demnach seien unbekannte Täter zunächst in das Gebäude eingebrochen, dann hätten sie Papier und Stoff in der Schule entzündet.

Das Feuer im Keller der Klosterringschule hatte am frühen Donnerstagmorgen die Feuerwehr gefordert. Eine Reinigungskraft hatte den Brand am Donnerstag vor Schulbeginn im Keller entdeckt. Zwar war das Feuer beim Eintreffen der Feuerwehr bereits erloschen, das Gebäude wurde aber stark beschädigt. Darin untergebracht ist neben der Grundschule auch eine Sprachheilschule.

Die Polizei beziffert den Schaden mit etwa 100.000 Euro. Sämtliche Schulräume waren stark verrußt. Der Unterricht fand trotzdem statt – die Schüler wurden vorerst in einem Nebengebäude untergebracht.