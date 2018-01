Villingen-Schwenningen Planungswerkstatt die Zweite: Bürger zur Zukunft der Stadt gefragt

Das Konzept zum Leitbild VS geht in die nächste Runde. Am Mittwoch, 31. Januar, findet die zweite Planungswerkstatt statt. Dort wird sich auch ein Experte zum Thema Seilbahn äußern.

Fünf Stunden, so groß ist das Zeitfenster, in dem die Bürger der Doppelstadt über die Zukunft entscheiden können. Ihre Zukunft, die Zukunft ihrer Stadt. Zumindest, wenn es nach dem Hamburger Stadtentwicklungsbüro Urbanista geht.

Ein Stimmungsbild – was soll vorangetrieben werden, was soll besser nicht zu sehr verfolgt werden – das erhofft sich das Büro von der Planungswerkstatt am Mittwoch, 31. Januar in der Dualen Hochschule in Schwenningen. "Wir machen das Ganze, um die Menschen teilhaben zu lassen", sagt Katharina Grön von Urbanista. "Die Bürger sind die Experten für ihre Stadt."

Der Ablauf: Messeartig wird die Ausstellung aufgebaut sein, auf Stellwänden werden die einzelnen Projekte vorgestellt, mit Fragebogen wird die Meinung der Besucher erhoben. "Wir hoffen auf rege Diskussion, darauf, dass wir Konkretisierungen und Anregungen erhalten", sagt Grön. Anregungen werden auch drei Experten geben. "Impulsgespräche", nennen sie es bei Urbanista. Themen-Referate könnte man auch sagen. Mobilität, Architektur und Grün- und Freiräume sind die Themenkomplexe. Den Anfang macht um 18.30 Uhr Günter Treu, vom Seilbahnunternehmen Doppelmayr. Der Architekt Matthias Gütschow wird eine Stunde später Einblicke in das Französische Viertel in Tübingen geben, das international als herausragendes Beispiel für Städtebau gilt. Um 20.30 Uhr wird Sigurd Henne, Professor für Landschaftsarchitektur, Umwelt und Stadtplanung an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen-Geisingen den Themendreiklang beschließen.

Messeartig wird die Ausstellung aufgebaut sein, auf Stellwänden werden die einzelnen Projekte vorgestellt, mit Fragebogen wird die Meinung der Besucher erhoben. "Wir hoffen auf rege Diskussion, darauf, dass wir Konkretisierungen und Anregungen erhalten", sagt Grön. Anregungen werden auch drei Experten geben. "Impulsgespräche", nennen sie es bei Urbanista. Themen-Referate könnte man auch sagen. Mobilität, Architektur und Grün- und Freiräume sind die Themenkomplexe. Den Anfang macht um 18.30 Uhr Günter Treu, vom Seilbahnunternehmen Doppelmayr. Der Architekt Matthias Gütschow wird eine Stunde später Einblicke in das Französische Viertel in Tübingen geben, das international als herausragendes Beispiel für Städtebau gilt. Um 20.30 Uhr wird Sigurd Henne, Professor für Landschaftsarchitektur, Umwelt und Stadtplanung an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen-Geisingen den Themendreiklang beschließen. Der Vorlauf: Im Oktober 2015 hat der Gemeinderat das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) in Auftrag gegeben. Die Grundlage für die Erarbeitung des ISEKs ist ein städtisches Leitbild. Ein solches Leitbild hat das Büro Urbanista aus Hamburg in den vergangenen zwei Jahren unter Beteiligung der Öffentlichkeit (Stadtcheck, Zukunftscamp, Leitbild-Werkstatt), der Politik (Fraktionsgespräche) und der Fachämter (Interviews mit Amtsleitern, fachliche Stellungnahmen) dem Gemeinderat vorgelegt. Der hat das 115-Seiten-Papier verabschiedet. Und das Büro Urbanista ist nun damit befasst, ein Konzept mit konkreten Projekten auf Basis des beschlossenen städtischen Leitbilds zu erarbeiten.

Im Oktober 2015 hat der Gemeinderat das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) in Auftrag gegeben. Die Grundlage für die Erarbeitung des ISEKs ist ein städtisches Leitbild. Ein solches Leitbild hat das Büro Urbanista aus Hamburg in den vergangenen zwei Jahren unter Beteiligung der Öffentlichkeit (Stadtcheck, Zukunftscamp, Leitbild-Werkstatt), der Politik (Fraktionsgespräche) und der Fachämter (Interviews mit Amtsleitern, fachliche Stellungnahmen) dem Gemeinderat vorgelegt. Der hat das 115-Seiten-Papier verabschiedet. Und das Büro Urbanista ist nun damit befasst, ein Konzept mit konkreten Projekten auf Basis des beschlossenen städtischen Leitbilds zu erarbeiten. Der Rücklauf: Sie wollen alles aufschreiben. Die sieben Mitarbeiter des Urbanista-Teams auf Hamburg, die am Mittwoch nächster Woche in Schwenningen vor Ort sein werden. Sie wollen den Diskussionen an den Stellwänden zuhören, den Diskussionen der Bürger untereinander. "Wichtig ist, dass die Gespräche und das Feedback uns weiterbringen", sagt Grön. "Es ist mehr eine Frage der Qualität als der Quantität", sagt sie und meint, dass es ihnen nicht so sehr darauf ankomme, wie viele Bürger tatsächlich bei der Projektwerkstatt erscheinen, sondern darauf, was die, die kommen zu sagen haben. Alle Gespräche, Diskussionen, Meinungen wollen sie in vorbereiteten Protokollen am Abend und in den Tagen danach aufnehmen und auswerten. Im Frühjahr, sagt Grön, wolle man sich mit den entsprechenden Fachämtern zusammensetzten und über die neuen Erkenntnisse diskutieren. Am Ende sollen aus den Ideen, Vorschlägen und Meinungen konkrete Projektvorschläge mit Zeitplan und Kosten erarbeitet werden, die noch vor der Sommerpause 2018 dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden können.

Die Planungswerkstatt

Im Rahmen einer Ausstellung können sich alle interessierten Bürger am Mittwoch, 31. Januar, von 16.30 Uhr bis 21.30 Uhr, in der Dualen Hochschule in VS-Schwenningen einen Überblick über die Projektideen verschaffen und ihre Meinung dazu äußern. Seit Juli 2017 hat das Planungsbüro Urbanista gemeinsam mit den Fachämtern der Stadt erste Projektideen aus dem Leitbild entwickelt, zu denen jetzt die Bürger befragt werden sollen. Im Sommer soll das Leitbild dann fertig sein.

Darüber können die Bürger diskutieren