Villingen-Schwenningen Pilger laufen in der Nacht 32 Kilometer auf den Dreifaltigkeitsberg

Villinger halten an altem Gelübde von 1763 fest, vor 25 Jahren wurde diese Fußwallfahrt wieder ins Leben gerufen: Seitdem ist der Villinger Architekt Konrad Flöß dabei

Villingen-Schwenningen – 32 Kilometer sind eine ordentliche Wanderstrecke, das Ganze noch in dunkler Nacht zurückzulegen, erfordert eine gewisse Willenskraft. Dieser Herausforderung stellt sich jedes Jahr am Montag nach dem Dreifaltigkeitssonntag eine Gruppe von wanderfreudigen Pilgern, die von Villingen auf den Dreifaltigkeitsberg laufen. Konrad Flöß freut sich auf die diesjährige Pilgertour, immerhin findet diese Wallfahrt seit 25 Jahren statt und von Anfang an ist der Villinger Architekt dabei. Konrad Flöß weist auf ein weiteres bedeutsames Datum hin: „Das Gelöbnis, diese Wallfahrt zu unternehmen, wurde im Jahr 1763 abgelegt, das ist also jetzt 255 Jahre her.“

Damals litten die Villinger unter einer schlimmen Viehseuche, die viele Bürger in ihrer Existenz bedrohte. „Damals gab es fast in jedem Haus eine kleine Landwirtschaft, jeder hielt etwas Vieh.“ In ihrer Verzweiflung gelobten die Villinger, jedes Jahr auf den Dreifaltigkeitsberg zu pilgern, wenn ihre Tiere von der Seuche verschont blieben. Mit einem Votivbild zogen die Villinger los: Dieses Bild zeigt die Krönung Mariens durch die Allerheiligste Dreifaltigkeit, die Stadt, weidende Kühe und die pilgernden Menschen, angeführt von einem Priester. „Das Bild hat seinen Platz auf der Empore in der Kirche auf dem Dreifaltigkeitsberg und wird für den Gottesdienst im Altarraum aufgestellt“, berichtet Konrad Flöß.

Wieder ins Leben gerufen wurde die Fußwallfahrt 1993 auf Initiative des Geschichts- und Heimatvereins vom 2011 verstorbenen Adolf Schleicher, der ein begeisterter Wanderer war. Als er bei Konrad Flöß anfragte, war dieser gleich mit von der Partie. Die erste Wallfahrt war abenteuerlich: „Wir haben uns querfeldein durchgeschlagen, den Weg kannte ja keiner so ganz genau.“ Einkehrmöglichkeiten gab es keine, so saß die Gruppe im strömenden Regen unter einer Autobahnbrücke und verzehrte das mitgebrachte Vesper. Als mystisch empfindet Konrad Flöß die Strecke durch das Schwenninger Moos: „Es ist ja fast immer Vollmond und wenn der Nebel über dem Wasser aufsteigt und die Baumstümpfe in den Himmel ragen, sieht das fantastisch aus.“

Mittlerweile bekommen die Pilger in Weigheim im Pfarrzentrum Butterbrezeln und Kaffee und Tee: „Das ist komfortabel.“ Auch in Spaichingen, kurz vor dem steilen Endspurt auf den Berg, können sich die Wallfahrer nochmals stärken. In früheren Jahren hat sogar der frühere Minsterpräsident von Baden-Württemberg, Erwin Teufel gemeinsam mit seiner Frau, die Wanderer bewirtet. „Oft waren wir ja völlig durchnässt und auch schmutzig, aber das Ehepaar Teufel war da sehr geduldig“, erinnert sich Konrad Flöß.

Ganz wichtig ist es ihm, dass die Teilnehmer wissen, dass sie nicht an einer normalen Wanderung teilnehmen, sondern an einer Wallfahrt. So gibt es verschiedene Stopps an Wegkreuzen: Hier trägt Konrad Flöß besinnliche Texte vor und die Teilnehmer singen gemeinsam. „Früher war es noch obligatorisch, mehrere Rosenkränze zu beten.“ Wichtig ist auch der Pilgersegen, den Dekan Fischer den Teilnehmern am Start, am Fuße der Schneckenbrücke, erteilt. Hier, am früheren Standort der Bickenkapelle, startet die Wallfahrt, die immer wieder neue Teilnehmer anlockt. „Dekan Fischer kommt dann mit weiteren Villingern mit dem Bus zum Gottesdienst auf den Dreifaltigkeitsberg.“ Wichtig ist ein Rückholservice, den Flöß immer organisiert: „Manche schaffen es konditionell nicht oder eine Blase verhindert das Weiterlaufen, da kann so viel passieren.“ Die Rückholer sind vorgewarnt und wissen, dass nachts um drei das Telefon klingeln kann und sie einen Wanderer an einem Parkplatz abholen müssen.

Eine echte Herausforderung ist der Schlussspurt auf den Dreifaltigkeitsberg, wo die Pilger eine ordentliche Steigung bewältigen müssen. Belohnung der Strapazen ist der gemeinsame Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche und ein anschließendes, gemütliches Mittagessen. „Bei der Heimfahrt im Bus können wir dann etwas entspannen.“

Die Wallfahrt

Wer an der Fußwallfahrt am Montag, 28. Mai, teilnehmen möchte, ist herzlich willkommen. Es ist eine gemeinsame Aktion der Seelsorgeeinheit Münster und des Geschichts- und Heimatvereins. Treffpunkt ist um 1.30 Uhr an der Schneckenbrücke in Villingen beim Bahnhof. Gute Wanderschuhe und eine gewisse Kondition sollten die Teilnehmer mitbringen. Um die Rückfahrt mit dem Bus und das Mittagessen planen zu können, sollten sich Interessenten im Pfarrbüro der Münstergemeinde anmelden: 07721/886360 (cho)