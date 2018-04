Villingen-Schwenningen Pfaffenweilers Wehr wird 150: Mit Sirene im Gottesdienst

Erfolgreicher Festauftakt der Feuerwehrfamilie: 350 Ehrengäste in der Festhalle Pfaffenweiler.

VS-Pfaffenweiler – Es war Freitagnachmittag um 17.30 Uhr, als in der Pfarrkirche zu Pfaffenweiler die Feuerwehrsirene lautstark ertönte. Nein, kein Brand, sondern der Auftakt zum 150. Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr Pfaffenweiler. Beim Einzug von Pfarrer Dominik Feigenbutz, Diakon Michael Radigk und den Ministranten zum Festgottesdienst erklang von der Orgel das Martinshorn. "In euch brennt etwas, es ist die Berufung bei der Feuerwehr zu sein", so Pfarrer Feigenbutz. Diakon Radigk, der schon vor 25 Jahren die Festpredigt zu 125-jährigen Bestehen gehalten hatte, war auch jetzt wieder dabei. "99,9 Prozent hätten es sicher nicht gemerkt, wenn ich die gleiche Predigt wieder gehalten hätte. Aber: Neues Fest, neue Predigt, so Radigk, der außerdem noch Notfallseelsorger im Schwarzwald-Baar-Kreis ist. Im Anschluss an den Gottesdienst wurde am Ehrenmal bei der Kirche ein Kranz für die Verstorbenen niedergelegt. Mit Begleitung der Musik-und Trachtenkapelle Pfaffenweiler marschierten die Feuerwehren und Ehrengäste zum Festbankett in die Turn- und Festhalle.

Seit drei Jahren laufen die Vorbereitungen und die Anspannung ist bei allen Organisatoren zu spüren. Alle Festredner würdigten die Leistung der Feuerwehr Pfaffenweiler und nicht nur für ihre Einsätze für die Allgemeinheit, sondern auch für den gelungen Auftakt in das Jubiläumsjahr. Wie ein roter Faden zogen sich vier "F" durch den Abend. Feuerwehr, Familien, Firma und Freizeit.

Und es waren die Familien, die dieses Festbankett zu etwas Besonderen machten. Während die Frauen und Freundinnen für das Wohl der 350 Gäste sorgten, achteten Großeltern und Verwandte auf die Kinder zu Hause. Dreizehn Helferinnen organisierten den Sektempfang und richteten Wurstsalat. "Wir bekommen sie alle satt", versprach Nicole Weisser. Aus den Reihen der Feuerwehrfamilie kamen auch die Bedienungen um die Gäste mit Speisen und Getränke zu versorgen. Über eine schöne Geste von Ortvorsteher Martin Straßacker freuten sich die Helferinnen. Nach dem offiziellen Teil kam Straßacker in die Küche und bedankte sich für den tollen Einsatz.

Eine sympathische Anspannung spürte man vom Abteilungskommandanten Markus Reuter bei seinem ersten Jubiläum als Abteilungskommandant. Galt es doch, die vielen Ehrengäste aus Politik, Verwaltung, Vereinen, Feuerwehrleitung und Feuerwehrkammeraden zu begrüßen. Darunter der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei und Schirmherr Oberbürgermeister Rupert Kubon. Reuter erinnerte an zwölf Mann, die im 300 Einwohner-Dorf Pfaffenweiler 1868 die Feuerwehr gründeten. "Vom Löscheimer und Beil bis heute mit modernen Löschfahrzeugen war es ein weiter Weg", sinnierte er und dankte, dass er 2017 eine so gut aufgestellte Gruppe übernehmen konnte. "Ein erster Stein ist mir vom Herzen gefallen", so ein entspannter Reuter nach dem gelungenen Auftakt. Jetzt gelte es, das Festwochenende vom 9. bis 11. Juni zu stemmen. Die Kameraden freuen sich heute schon über viele Zusagen für Hilfe bei diesem Ereignis.