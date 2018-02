Villingen-Schwenningen Paukenschlag: OB Rupert Kubon hört auf und wird Diakon

Paukenschlag in Villingen-Schwenningen: Nach 16 Jahren ist Schluss: Villingen-Schwenningen braucht einen neuen Oberbürgermeister. Rupert Kubon kandidiert im Oktober bei der Wahl nicht erneut.

Der 60-jährige Oberbürgermeister Rupert Kubon (SPD) wird sich nicht um eine dritte Amtsperiode als Verwaltungschef von Villingen-Schwenningen bewerben. Dies sagte der 60-Jährige am Freitag in einem Pressegespräch.Kubon erklärte, er werde sich künftig pastoral im Oberzentrum verstärkt engagieren. Der verheiratete Vater von zwei Töchtern will die Kirche künftig als ständiger Diakon unterstützen. Entsprechende Fortbildungen absolviert der Rathauschef schon bislang, erste Messen könne er in rund einem Kahr zelebrieren, kündigte er weiter an.Ein Video vom Pressegespräch finden Sie in Kürze hier an dieser Stelle!