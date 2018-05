Villingen-Schwenningen Partnerstadt Savona rückt wieder näher an VS

Partnerstadt Savona rückt wieder näher an VS

Würdiger Feier zum 30-jährigen Bestehen der Partnerschaft in Villingen: Savonas Bürgermeisterin reiste dazu mit ihrer Familie an, und Gunter Steidinger wird Ehrenbürger von Savona

Die Farben der la bandiera tricolore setzten beim dezenten Tischschmuck anlässlich des Festbanketts zur 30-jährigen Städtepartnerschaft zwischen der Doppelstadt und Savona deutliche Akzente. Ganz dem freudigen Anlass entsprechend auch die Gesichter der Anwesenden. Das gewinnende Lachen der Bürgermeisterin Ilaria Caprioglio, stets erwidert von Oberbürgermeister Rupert Kubon und das Ambiente des Franziskaner-Foyers trugen ebenso wie die musikalischen Beiträge der Stadtharmonie zum guten Gelingen dieser Jubiläumsfeier bei. Mit "The Rose" stimmte die 17-köpfige Abordnung unter der Leitung von Benno Kilzer die Gäste vom Golf von Genua auf die offiziellen Höhepunkte des Abends ein.

Angenehm überrascht zeigte sich die Bürgermeisterin aus Savona, die mit ihren drei Kindern und Ehemann angereist war, dass sie sich im Goldenen Buch der Stadt mit ihrer Unterschrift ein Denkmal setzen durfte. Schwungvoll glitten die Kugelschreiber der beiden Stadtoberhäupter über das edle Papier und betonten damit erneut die Wichtigkeit der Partnerschaft.

Völlig unterschiedlich gestalteten die beiden Stadtoberhäupter ihre Festansprachen. Gastgeber OB Kubon umriss mit kurzen Worten die Geschichte der Städtepartnerschaft, die auf Initiative von Gunter Steidinger und Raimondo Zampolli vor über 30 Jahren mit einer denkwürdigen Autofahrt an den Golf von Genua ihren Auftakt nahm (der SÜDKURIER berichtete). Besonders am Herzen lag es Kubon, den unermüdlichen Motor dieser Städtepartnerschaft, DIG-Vorstand Gunter Steidinger zu würdigen. Ihm und Professor Giovanni Musso vom Deutsch-Italienischen Kulturinstitut in Savona seien unzählige Veranstaltungen und Kontakte zwischen den beiden Städten zu verdanken.

Selbst die große Politik spielte in die Worte des OBs hinein. Er wies auf die Wichtigkeit der Städtepartnerschaften hin, welche die Aufgaben haben, den gegenwärtigen antieuropäischen Strömungen zu widerstehen und neue und mutige Wege gelingenden Miteinanders aufzuzeigen. Er dankte Bürgermeisterin Ilaria Caprioglio ganz besonders, dass sie der Zeit der Lethargie in der Städtepartnerschaft ein Ende bereitet hat. "Durch Sie hat unsere Partnerschaft einen neuen Schub erfahren!", so Kubon. Mit einem kraftvollen "Eviva l'amicizia tedesco-italiana" ("es lebe die Deutsch-Italienische Freundschaft") reichte er das Wort an den hochrangigen Gast weiter, bevor Gabriella De Felice die OB-Rede den Gästen in ihrer Muttersprache verlas.

Bürgermeisterin Ilaria Caprioglios gewann mit ihrem Charme und einfühlsamen Worten die Herzen der Gastgeber, betonte die Wichtigkeit der Freundschaft zwischen den Menschen beider Städte und ehrte Gunter Steidinger mit der Verleihung der Ehrenbürgerschaft von Savona. Diese werde ihm bei einem der nächsten Besuche verliehen. Insbesondere der kulturelle, aber auch der ökonomische Austausch zwischen den beiden Städten sieht das ligurische Stadtoberhaupt als wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung. "Die Unterschiede bringen Reichtum!", so Ilaria Caprioglio. Domencia Coppola übersetzte simultan diesen mit viel Beifall bedachten Redebeitrag.

Was schätzt die Bürgermeisterin an Villingen-Schwenningen? "Es ist das Zusammenspiel von Geschichte und Gegenwart, das hier so deutlich wird! Vergangenheit und Zukunft leben hier zusammen! Wie die Bäume hier im Schwarzwald verzweigen sich Arbeit und Technologie hier in die Breite!", sagte sie.