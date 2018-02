Villingen-Schwenningen Parkplatznot? Nicht für Stadträte

Häufiges Diskussionsthema wird von führenden Räten zurückgewiesen: Parkhäuser oder Bus fahren, meinen sie.

Villingen-Schwenningen – Wer kennt es nicht? Man ist auf der Suche nach einem möglichst zentrumsnahen Parkplatz und fährt vergeblich eine Runde nach der andern. Am Ende ist der Autofahrer froh über jede nutzbare Parklücke. Auch Anwohner sind oft frustriert von fehlenden Parkflächen.

Das Thema ist auch immer wieder Thema im Gemeinderat. Zuletzt wurde Ende Januar über eine Zone für Bewohnerparken in Schwenningen diskutiert. Mehrheitlich wurde beschlossen, die Hälfte der öffentlichen Parkplätze im Neckarstadtteil wochentags bis abends 19 Uhr für Bewohner zu reservieren "Wir haben versucht, eine Lösung zu finden", sagt Edgar Schurr, Fraktionsvorsitzender der SPD. Eine solche Lösung sei allerdings nicht in der gesamten Stadt umsetzbar.

Auch die Möglichkeit, mehr Parkplätze zu schaffen, sieht der SPD-Gemeinderat nicht. "Ich denke nicht, dass wir Möglichkeiten haben, mehr Parkmöglichkeiten auszuweisen", sagt er. "In den Innenstadtbereichen Parkfläche vermehren zu wollen, ist eine Illusion." Verfügbare Flächen sollten bevorzugt für die Schaffung von Wohnraum genutzt werden, denn "der Lebensraum für den Menschen ist bedeutend wichtiger." Die Zukunft werde sein, den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu einer echten Alternative zu entwickeln. Dazu gehöre auch, von dem Stigmata des Busfahrens wegzukommen. "Busfahren ist kein sozialer Rückschritt", sagt Schurr.

"Grundsätzlich hat jeder Bürger das Bedürfnis, vor seiner Haustüre zu parken", sagt Oxana Brunner, Sprecherin der Stadtverwaltung. "Insbesondere in Wohngebieten und Straßenzügen in Innenstadtnähe herrschen eher angespannte Parkverhältnisse." Eine Diskussion wie jüngst in Schwenningen gebe es derzeit allerdings nicht. Ohnehin sei die Ausweisung weitere Anwohnerparkzonen problematisch, da dadurch ein Verdrängungseffekt entstehe.

Eine Lösungsmöglichkeit bietet ein Blick nach Bad Dürrheim. Dort gibt es unmittelbar vor dem Rathaus einen Großraumparkplatz. "Der Wunsch nach solchen Flächen ist in der Vergangenheit immer mal wieder Thema gewesen", sagt Oxana Brunner. Konkrete Überlegung gebe es derzeit aber nicht. Eine klare Absage erteilt die Stadt beim alten Tonhallengelände. "Das Tonhallengelände eignet sich allein schon aufgrund der Beschaffenheit des Platzes nicht als Parkfläche", sagt die Pressesprecherin. "Vor allem aber auch aus städtebaulicher Sicht steht die Fläche grundsätzlich nicht als Parkfläche zur Verfügung. Die bauliche Nutzung hat bei einem solchen Filetstück Vorrang."

Renate Breuning, Fraktionssprecherin der CDU, teilte ihre Meinung zu dem Thema. Das Parken werde überbewertet, sagte sie. Außerdem sei die Doppelstadt gar nicht so schlecht mit Parkmöglichkeiten ausgestattet. "Man muss die Parkhäuser nutzen", forderte sie. Eine Lösung mit Anwohnerparkplätzen sei sinnvoll für Gegenden mit vielen Einpendlern, beispielsweise Schüler und Studenten. Aber auch sie betont, dass dies nicht überall umsetzbar sei. "Es gibt kein Parkrecht im öffentlichen Raum", sagt sie. Auch die CDU-Gemeinderätin sieht die Weiterentwicklung des ÖPNV als wichtigen Schritt, auch unabhängig von der Parkplatzproblematik. "Das halte ich für selbstverständlich", sagt sie. "Mit vernünftigen Mitteln und nicht mit Seilbahnen."

Stadtverwaltung reagiert auf Kritik

Vor der Fastnacht hatte sich der Schwenninger Gastronom Cem Yazici, besser bekannt als der singende Wirt Jam von der Linde, in zwei Facebook-Videos mächtig über die Parksituation in der Neckarstadt aufgeregt und sich über ein Knöllchen beschwert (wir berichteten). 60 000 Nutzer hatten sich seine Beiträge angeschaut. Oxana Brunner, Sprecherin der Stadtverwaltung, sagt: „Herr Yazici kann gerne mit uns sprechen, allerdings nicht über Dritte und über seinen Facebook-Kanal.“ Auch wenn Herr Yazici nur ausgeladen hat, der Sachverhalt sei klar. „Er stand im Halteverbot.“ Ein Bußgeld sei die Konsequenz. Die Stadt könne nicht kulanter kontrollieren, auch wenn die Parkplatzsituation angespannt sei. „Wo soll man da anfangen, wo aufhören“, fragt Brunner. Die Regeln müssten zwingend eingehalten werden. Yaziki habe sich gegenüber dem Ordnungsdienstmitarbeiter nicht sachlich verhalten und hätte sich mehrfach aufgebracht, negativ über die Stadt Villingen-Schwenningen geäußert. Darauf sei die Aussage des Mitarbeiters gefallen, dass Herr Yaziki doch von Schwenningen wegziehen könne, wenn es hier so schlimm sei. Die Stadtverwaltung sei sich der Parkproblematik bewusst, so Brunner. Weitere Parkplätze könnten jedoch nicht so einfach aus dem Boden gestampft werden. In den Innenstädten seien kurze Wege von der Haustüre zum Parkplatz einfach nicht immer realisierbar. Dass die Stadtverwaltung nicht untätig ist, zeigt die kürzlich beschlossene Anwohnerparkzone im Bereich Neckarstraße und Werastraße. Weitere Parkzonen könnten bald auf dem Messegelände entstehen. Entlang der Burgstraße wurden 2017 fast 150 Stellplätze vor allem für Studenten ausgewiesen. (jef)