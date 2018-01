VS-Herzogenweiler Ortsvorsteher lobt die Wehr für ihren vorbildlichen Einsatz

Die Abteilung Herzogenweiler zieht positive eine Jahresbilanz – es gibt mehrere Geehrte und Beförderte. Werner Lienhard ist bereits seit 50 Jahren Mitglied.

2017 war ein ereignisreiches Jahr für die Feuerwehrabteilung Herzogenweiler: Elf Einsätze waren zu verzeichnen. Ein Mal wurde technische Hilfe geleistet, vier Mal wurden die Helfer vor Ort zu Erkrankten gerufen und zwei kleine Brände mussten gelöscht werden. Vier schwere Verkehrsunfälle auf der Kreisstraße mit drei Toten hinterließen in der Psyche der Männer Spuren.

27 Mitglieder bilden das Team, davon sind fünf in der Jugendabteilung und vier gehören zur Altersmannschaft, während der Stamm der Aktiven 18 Mann umfasst. Um fit zu sein für die Herausforderungen wurde zwölf Mal geprobt – plus Hauptprobe am ehemaligen Kühlhaus. Dazu wurden Atemschutzlehrgänge absolviert. Für 2018 sind David Lienhard, Max Meder und Andy Neininger beauftragt, ein Modul des Truppmannlehrgangs für Jugendliche auszuarbeiten. Das soll in allen Wehren der Stadt zur Geltung kommen.

Besucht wurden befreundete Wehren auf ihren Festen und Versammlungen. Abteilungsleiter David Lienhard hatte zudem weitere 67 Termine wahrgenommen. Es gab eine Altmaterialsammlung, die Wehr nahm an der Aktion Saubere Landschaft teil und stellte den Christbaum des Ortes. Intern wurde ein Helferfest gefeiert und ein Ausflug zum Traktormuseum bei Uhldingen unternommen.

Diese Informationen waren dem Bericht des Schriftführers Michael Thoma und dem Bericht des Abteilungskommandanten zu entnehmen. Der Kassenwart Mathias Lienhard hatte dazu noch ein solides Zahlenwerk zu bieten, das offenbarte, dass auch die Rechnungsstelle keinesfalls Anlass zur Sorge bietet. Das bestätigten die Kassenprüfer Frank Raab und Ralf Siecke.

Es lief also wieder rund in Herzogenweilers Feuerwehr. Auch ein 75-prozentiger Probenbesuch ist ein guter Wert. Fünf Männer hatten sogar überhaupt keine Fehlzeiten: Mathias Lienhard, Max Meder, Elias Neininger, Hansjörg Neininger und Michael Thoma.

In die Mannschaft der Aktiven mit einem Jahr Probezeit wurde Luca Sunderer übernommen. Zum Feuerwehrmann befördert wurde dessen Bruder Jan Sunderer. Max Meder wurde Hauptfeuerwehrmann und Andreas Neininger Oberlöschmeister. Ehrungen und Beförderungen wurden vorgenommen von Ralf Hofmann, dem stellvertretenden Gesamtkommandanten aus Villingen.

Höhepunkt des Abends war das 50-jährige Dienstjubiläum des Ehrenmitgliedes Werner Lienhard aus der Altersmannschaft. Ortsvorsteher Martin Wangler beglückwünschte den Jubilar und überreichte ein Präsent. Wangler dankte allen Wehrmännern im Namen der Einwohner für ihren vorbildlichen Einsatz im Dienst am Nächsten und für die gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung. Claudia Neininger überbrachte die Grüße der Glaserzunft.

Termine

In der Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Herzogenweiler wurde die Alteisensammlung für den 6. April angekündigt. Vom 28. bis 30. Juli findet das traditionelle Sommerfest statt.