Villingen-Schwenningen Ohrfeige für ein Kind und satte Vorstrafen führen in den Knast

Ein 29-jähriger Schwenninger scheitert vor dem Landgericht Konstanz mit seinem Widerspruch. Jetzt fährt er ein, weil er einen 13-Jährigen geschlagen hat.

VS-Schwenningen/Konstanz (emv) Vor einem Jahr kam es vor einem Mietshaus in VS-Schwenningen zu einem Vorfall, bei dem ein zwölfjähriger Junge aus Syrien von dem 29-jährigen Sohn des türkischen Hausbesitzers und Vermieters geohrfeigt und am Ohr gezogen wurde. Als der Lebensgefährte der Mutter des Jungen den Täter drei Tage später bei einem zufälligen Treffen zur Rede stellen wollte, schlug der 29-Jährige ihn mit der Faust gegen die Schläfe und stieß ihn zu Boden. Das Amtsgericht Villingen verurteilte den vorbestraften 29-Jährigen im November wegen Körperverletzung in zwei Fällen zu vier Monaten Haft. Bewährung gab es keine. Das Landgericht Konstanz hat diese Entscheidung jetzt bestätigt und die Berufung des 29-Jährigen kostenpflichtig verworfen.

In der neuen Beweisaufnahme mussten auch der inzwischen 13-Jährige und sein kleiner Bruder noch einmal vor Gericht aussagen. Denn der 29-Jährige bestritt die Vorwürfe auch jetzt wieder. Sein Verteidiger sprach von einer fehlenden Verletzungsabsicht in dem einen und von einer Provokation im anderen Fall. Die Kinder hatten damals einer Nachbarsfamilie beim Einzug in das Haus geholfen. Der Angeklagte behauptete, er habe beobachtet, wie sie vom Lebensgefährten ihrer Mutter zum Hochschleppen von Schränken abkommandiert worden seien. Da habe er einschreiten müssen, zumal er Kratzer an der Wand des frisch renovierten Treppenhauses entdeckt habe. Er habe den älteren Jungen gefragt, wo seine Mutter sei, und diese in ihrer Wohnung aufsuchen wollen. Der Junge sei daraufhin frech geworden, da habe er ihn zur Seite gestoßen. Auf die Ohrfeige angesprochen meinte er: "Das stimmt nicht!"

Der noch sehr kindlich wirkende 13-Jährige berichtete dagegen, er habe dem fremden Mann erklärt, dass es nach arabischer Sitte nicht erlaubt sei, als Mann eine Frau aufzusuchen, die sich alleine in der Wohnung befindet. Da habe der Mann ihm ins Gesicht geschlagen und danach noch am Ohrläppchen gezogen. Durch das Geschrei wurde die Mutter der Kinder aufmerksam. Sie habe nicht gewusst, dass es sich bei dem 29-Jährigen um den Sohn des Vermieters handelte, erklärte die 37-Jährige im Zeugenstand. Als die Kinder ihr von dem Übergriff berichteten und sie die rote Backe des älteren Sohnes gesehen habe, habe sie den 29-Jährigen zur Rede gestellt. Darauf habe der Mann sie übel beschimpft und ihr gedroht, sie aus dem Haus zu werfen. Auch seinem Vater, dem Hausbesitzer, sei es nicht gelungen, seinen Sohn von weiteren Beschimpfungen abzuhalten.

Vor Gericht versuchte der 29-Jährige zunächst, seinen Lebenslauf möglichst positiv darzustellen. Erst nach einer Ermahnung der Vorsitzenden Richterin gab er zu, dass er jahrelang regelmäßig gekifft und nur von Gelegenheitsjobs und Zuwendungen seines Vaters gelebt habe. Das Kiffen und seine Aggressionen habe er mittlerweile mit Boxsport im Griff. Einen festen Arbeitsplatz habe er eventuell in Aussicht. Seine Schuld hielt man auch jetzt für erwiesen. Für eine günstige Sozialprognose reichte es bei weitem nicht. Und nur mit dieser hätte die Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden können.