Villingen-Schwenningen Oberbürgermeisterwahl in Villingen-Schwenningen: Jürgen Roth kandidiert

Der 55-jährige Tuninger Bürgermeister Jürgen Roth erklärte am Dienstag im Schwenninger Café Häring seine Kandidatur. Er will Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen werden.

Jetzt ist es raus. Jürgen Roth will VS-OB werden. Der gebürtige Villinger erklärte am Dienstag seine Bereitschaft zur Kandidatur im Schwenninger Traditionscafé Häring.

Roth zeigte sich bei einem Pressegespräch für die Herausforderungen des Amtes in der 85 000-Einwohner-Stadt gerüstet. Die Botschaft, die er aussandte: Ich kann OB.

Roth amtiert seit 15 Jahren als Bürgermeister in der Nachbargemeinde Tuningen. Die knapp 3000 Einwohner-Kommune hat Roth vor sieben Jahren das Vertrauen für eine zweite Amtsperiode geschenkt. Statt in Tuningen zum dritten Mal wiedergewählt zu werden, will Roth nun den Satz nach Villingen-Schwenningen schaffen. Er gibt sich immer wieder als Kritiker vor allem von VS-Amtsinhaber Rupert Kubon, der bei den Wahlen am 7. Oktober nicht mehr antritt.

Roth spricht für die CDU im Klinikum-Ausschuss, ist Stellvertreter des Landrates und Vize-Vorsitzender der Kreistagsfraktion der Christdemokraten. Bei einem regionalen Stromversorger hat er den Aufsichtsratsvorsitz inne, bei der Volksbank Schwarzald-Neckar ist er Aufsichtsrat.