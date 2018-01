Villingen-Schwenningen OB-Wahl: Freie Wähler bemühen sich um eine Alternative zu Amtsinhaber Kubon

Fraktion und Ortsverband wollen sich aber bis zum Ende der Bewerbungsfrist zum Thema OB-Wahl öffentlich nicht mehr äußern.

Die Freien Wähler der Doppelstadt wollen sich zum Thema Oberbürgermeisterwahl vorerst nicht äußern, bis die Bewerbungsfrist für die Kandidaten abgelaufen ist. Dies teilte jetzt der Fraktionsvorsitzende Andreas Flöß und der Vorsitzende des Ortsverbandes Dominik Beha, in einer Presseerklärung mit. Die Bewerbungszeit für die Kandidaten der OB-Wahl findet voraussichtlich im Juli statt, hier gibt es noch keine festgelegten Termine. Die OB-Wahl selbst ist vom Gemeinderat auf Sonntag, 7. Oktober, festgelegt worden. Außerdem erklären die Freien Wähler, dass sie sich darum bemühen werden, einen alternativen Kandidaten zu Amtsinhaber Rupert Kubon zu finden.

Wörtlich heißt es in der Erklärung: "Anknüpfend an eine gemeinsame Sondersitzung im Rahmen der Fraktionssitzung am vergangenen Montag hat der erweiterte Vorstand des Ortsverbands der Freien Wähler und die Gemeinderatsfraktion der Freien Wähler über die im Herbst anstehende Wahl des Oberbürgermeisters beraten. Das Ergebnis dieser Beratung war, dass es weder von einem Gemeinderatsmitglied noch von einem Vorstandsmitglied des Ortsverbandes der Freien Wähler eine Aussage in vorangestellter Angelegenheit geben wird bis mindestens die Bewerbungsfrist der Oberbürgermeisterwahl abgelaufen ist. Weiterhin sind die Freien Wähler darum bemüht, den Einwohnern von Villingen-Schwenningen eine alternative Wahloption zum bisherigen Amtsinhaber anzubieten."