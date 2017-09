Villingen-Schwenningen Nun doch: Stadt überprüft Denkmalschutz auf Kasernengelände

In Villingen-Schwenningen hatte sich Kritik an teurer Sanierung entzündet. Vor allem die Auflagen für das Maison de France ärgerten die Christdemokraten

Es geht also: Nun möchte die Stadt prüfen, ob das eigentlich unter Denkmalschutz stehende Gebäude Maison de France abgerissen werden kann. Am Erhalt hatte sich in der Vergangenheit harte Kritik entzündet, vor allem bei den Christdemokraten. Ihr Argument: Die Sanierung des ehemaligen Hotels auf dem früheren Kasernengelände Mangin sei unverhältnismäßig teuer, eine Weiternutzung schwierig. Das Jugendherbergswerk hatte früh abgewinkt. Die Stadt will nun herausfinden, ob "die Unwirtschaftlichkeit der Erneuerung gegeben ist". Wenn Ja könnte auf dem Areal neuer Wohnbau verwirklicht werden. Das wird deutlich in einem Bericht zum Sanierungsgebiet Mangin, der erstmals den Gemeinderäten des Technischen Ausschusses am 19. September ab 17.20 Uhr im großen Sitzungssaal des Schwenninger Rathauses vorgestellt wird.

Neben der Unterbringung von großen Teilen der Verwaltung um den früheren Exerzierplatz ist wie bereits berichtet daran gedacht, bis zu 500 Wohnungen zu bauen. Im Falle der Mietwohnungen sollen 50 Prozent kostenreduziert entstehen, davon wiederum 40 Prozent als sozialer Wohnungsbau vor allem entlang des Sägebachs. Allerdings wird dies noch einige Zeit dauern, erst Ende April 2026 soll die Sanierung beendet sein. Solange läuft auch die Städtebauförderung.

Neben dem Maison de France werden weitere Gebäude überprüft, ob sie saniert werden können. Grundsätzlich sei aber ein behutsamer Umgang mit dem Bestand erforderlich, mahnt die Stadt. Ein Quartier wie die Kirnacher Straße sei durch einzeln stehende niedrige Gebäude, die teilweise unter Denkmalschutz stehen, geprägt. Sie kämen bei einer Erneuerung als Solitäre "gut zur Geltung", heißt es in der Vorlage.