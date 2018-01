Villingen-Schwenningen Nun doch: Investor will in Villingen Bauruine sanieren

Nun doch: Investor will in Villingen Bauruine sanieren

Im März sollen im Wohngebiet Wöschhalde Bauarbeiter anrücken. Im Oktober könnte die Immobilie dann vermietet werden. Viele Anwohner nervt das unfertige Haus

Die Anwohner sind gereizt und verstehen die Welt nicht mehr: Seit bald drei Jahren gammelt eine Bauruine in der Wöschhalde vor sich hin – und das auf einem Grundstück der Erzdiözese. Doch zuständig fühlte sich bisher keiner – weder Kirche, noch die Stadt, noch der Besitzer. Nun könnte es in den nächsten Monaten doch noch zu einer akzeptablen Lösung kommen. Der Investor, der 2014 das Holzhaus errichtet hatte, plant nun einen Neustart: Im März beginne die Sanierung und im Oktober könne das Objekt bezugsfertig sein, kündigte Franz Ewald, Geschäftsführer bei Martychalet in Donaueschingen, an.

Ursprünglich sei das Haus für Ein-Zimmer-Wohnungen geplant gewesen, erläuterte Ewald auf Nachfrage. Die ließen sich aber nicht vermarkten. Nun plante das Unternehmen um, zwei Zweizimmerwohnungen und eine Einzimmerwohnung will er nun ab dem Spätherbst vermieten. Auf den desolaten Zustand des Gebäudes angesprochen, erklärte er, dass ein Teil des Hauses saniert wird, einige Bereiche müssten ausgetauscht werden.

Das Engagement des Investors ist die einzig verbliebene Möglichkeit: Zwar befindet das Grundstück, auf dem die Bauruine steht, im Eigentum der Pfarrpfründestiftung der Erzdiözese Freiburg und die könnte theoretisch auf den Bauherrn einwirken. Die Stiftung habe das Areal im Wege des Erbbaurechts vergeben und sei damit weder Eigentümerin des Gebäudes noch habe sie direkten Einfluss auf dessen Schicksal, erklärte vor etwa einem Jahr die kommissarische Sprecherin der Erzdiözese auf Nachfrage des SÜDKURIER. Der Zustand vor Ort sei dem zuständigen Kollegen bekannt, demgegenüber habe der Bauherr auch versichert, das Bauwerk im Laufe des Jahres 2017 fertigzustellen.

Sollte das nicht erfolgen, behalte sich die Pfarrpfründestiftung Konsequenzen vor. Doch dazu wird es auf keinen Fall kommen. Auf Nachfrage des SÜDKURIER sagt Michael Hertl, Sprecher der Erzdiözese: "In der Sache gibt es nach unserer Kenntnis keine neuen Nachrichten. Für das Erzbistum gilt weiterhin die mündlich gegebene Zusicherung des Erbbauberechtigten, seiner Verpflichtung zum Weiterbau nachzukommen." Da die Rücknahme des Erbbaurechtes mit einer enormen finanziellen Belastungen für das Bistum einhergehen würde, werde diese Möglichkeit nicht in Betracht gezogen. Den Unmut, den die Situation für die Anwohner bedeutet, könne man nachvollziehen, so Hertl. "Aufgrund der oben geschilderten Rechtslage sind uns die Hände gebunden."

Auch die Stadtverwaltung reagierte bisher nicht. Nur bei einer offensichtlichen Gefahr, beispielsweise durch freiliegende Leitungen, hätte es zu Konsequenzen kommen können. Zwar waren die Eingänge zeitweise frei zugänglich, doch dies reichte nicht für ein Einschreiten aus.