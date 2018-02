Villingen-Schwenningen Neue Schulart für Schüler in Villingen

An St. Ursula-Schulen startet ein Aufbaugymnasium. Schüler mit Realschulabschluss können hier ihr Abitur machen. Das neue Angebot ist aber Konkurrenz für berufliche Gymnasien in der Stadt.

Für Schüler, die ein Abitur anstreben, gibt es in Villingen ab dem kommenden Schuljahr ein neues Angebot. Denn an den St. Ursula-Schulen wird dann ein Aufbaugymnasium angeboten. Dabei haben Schüler mit Realschulabschluss die Möglichkeit, den Unterricht bis zum Abitur zu Besuchen.

"Das Aufbaugymnasium ist eine dritte Schulart, die wir jetzt eröffnen können" sagt Schulleiter Johannes Kaiser. Bisher mussten Realschüler der St. Ursula-Schulen für das Abitur die Schule wechseln, erklärt er. In das eigene Gymnasium konnten sie nicht wechseln, weil die zweite Fremdsprache gefehlt hat. In dem nun angebotenen dreijährigen Aufsetzer erhalten die Schüler nach einer Eingangsklasse einen separaten Französischunterricht. Der übrige Unterricht erfolgt in den regulären Klassen des Gymnasiums, die dann in der Regel dreizügig sein werden. "Der Unterschied ist nur diese zweite Fremdsprache", sagt Kaiser. Man rechne mit 70 bis 80 zusätzlichen Schülern.

Bis diese neue Schulart in Villingen Einzug nehmen konnte, hat es einige Zeit und Anstrengung gebraucht, erzählt Johannes Kaiser. Vor einigen Jahren habe er beim Schulträger, der Erzdiözese Freiburg, einen Antrag gestellt, sagt er. Dieser sei, auch hinsichtlich der räumlichen Situation, aber abgelehnt worden. Später habe dann die Schule in Stegen, die ebenfalls in Trägerschaft der Erzdiözese steht, die Genehmigung bekommen hat, sei er noch einmal aktiv geworden. Im Oktober 2017 sei der Antrag an den Schulträger, im November dann an das Regierungspräsidium Freiburg gegangen. Dort sei man dem Antrag gegenüber zwiespältig gewesen, glaubt Johannes Kaiser. "Wir sind natürlich eine Konkurrenz für die beruflichen Gymnasien."

Eine gewisse Konkurrenz zu beruflichen Gymnasien sieht Barbara Hendricks-Kaiser, Leiterin der Albert-Schweitzer-Schule, auch. Dort können Schüler mit Realschulabschluss das Biotechnologische, das Ernährungswissenschaftliche oder das Sozial- und Gesundheitswissenschaftliche Gymnasium besuchen, um die allgemeine Hochschulreife zu erlangen. Die Schülerzahlen seien rückläufig, sagt Barbara Hendricks-Kaiser. Das zusätzliche Angebot werde sich weiter bei der Verteilung der Schüler bemerkbar machen. Grundsätzlich aber sieht sie diese Veränderung positiv. "Ich denke, dass es grundsätzlich gut ist, wenn Schüler in der Stadt wählen können", sagt sie. Die Vielfalt nutze ihnen.

Die Voraussetzung für den Besuch des Aufbaugymnasiums gleicht denen für berufliche Gymnasien. In den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch ist ein Notendurchschnitt befriedigend notwendig und keines der Fächer darf die Note mangelhaft aufweisen. Zusätzlich ist ein Bezug zur katholischen oder evangelischen Kirche erwünscht.

Aufbaugymnasium an der St. Ursula