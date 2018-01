Villingen-Schwenningen Narrenspiegel der Glonkis: So bunt und so vollgepackt wie nie

Die 67. Auflage des Narrenspiegels der Glonkis ist ab Samstag erhältlich. In diesem Jahr wurde die Redaktion erstmals offiziell von einer Frau geleitet.

Es ist ein guter Jahrgang, der 67. des Villinger Narrenspiegels. Er stammt zu 100-Prozent aus Frauenhand, ist bunt im Aufschlag und amüsant im Abgang. Er ist gefüllt mit so vielen Geschichten, wie noch nie. Das zweite Mal seit bestehen der Zeitung, also seit 67 Jahren, mussten sie statt der üblichen 32 Seiten 36 Seiten drucken. "Wir haben dieses Jahr unheimlich viele Geschichten per E-Mail bekommen", sagt Christa Kunzelmann. 1600 Exemplare haben sie dieses Jahr gedruckt, so viele wie auch in den Jahren zuvor.

Für Christa Kunzelmann ist es die 28. Zeitung, bei der sie mitarbeitet. Routine also. Bis auf eine Tatsache: Dieses Jahr ist sie zum ersten Mal offiziell die Chefin. Seit die Glonki-Gilde auch Frauen im Rat erlaubt, seit diesem Jahr ist das der Fall, dürfen auch Frauen die Leitung einer Abteilung übernehmen. Bis dahin war immer ein Mann, wenn auch oft nur pro forma, Leiter des Narrenspiegels. Für Kunzelmann das Schönste an der Arbeit in der Redaktion: "Das Miteinander. Man ist gespannt, wer bringt was mit? Wer hat was gesehen? Wer kann was erzählen?"

Weitere Informationen Narrozeitung 2018: Ein konzentrierter Nachweis menschlicher Unvollkommenheit

Auf ihr Team ist sie dieses Jahr besonders stolz: "Es waren wirklich alle fleißig beim Zusammentragen von Geschichten und sehr kreativ in der Umsetzung." Das gilt auch für Angelique Glowania, 36 Jahre alt, die in diesem Jahr das erste Mal dabei war. Seit September trifft sich das achtköpfige Redaktionsteam einmal in der Woche. Sie tragen die Geschichten zusammen, überlegen, wie man sie aufzieht, trinken einen Sekt, lachen sich scheckig und haben Spaß. Geschrieben wird daheim. Das Schwierigste dabei: "Das Dichten an sich", sagt Miriam Uhrig.

Das Rätsel machen sie alle zusammen, ein bis zwei Sitzungen dauert es meist, bis sowohl Fragen als auch Antworten sitzen und man überzeugt ist, das kann auch der normale Doppelstädter beantworten. "In den Sitzungen", sagt Kunzelmann, "haben wir am meisten Spaß".

Lieblingsgeschichten haben Sie alle, wenn auch aus unterschiedlichen Beweggründen. "Die Geschichten, bei denen man die Leute kennt, sind am Spannendsten", sagt Glonkivater Günther Reichenberger. "Ich freu' mich am meisten über die Leute, die das erste Mal drin sind", sagt Kunzelmann.

Wer lustige Geschichten, Ereignisse, Begebenheiten zu berichten hat, kann das ganzjährig per E-Mail an narrenspiegel@gmx.de.

Der Verkauf

Der Narrenspiegel der Glonki-Gilde ist am Samstag, 20. Januar, am Stand in der Rietstraße 14 für 2,50 Euro erhältlich. Der Trommlerzug bietet am Stand auch Würstchen und Glühwein an. Ebenso sind dort noch Karten für die Bälle der Glonkis unter dem Motto "Wanted" am Donnerstag, 8. Februar, und Freitag, 9. Februar, jeweils um 20 Uhr, in der Neuen Tonhalle, erhältlich. Verkauft werden am Samstag auch die Buttons für die Kneipenfasnet. Drei Euro kostet ein Button für das Stüble in der Seniorenresidenz am Kaiserring, höchstens fünf werden pro Person ausgegeben. Ebenso am Samstag findet ein Verkauf des Narrenspiegels von Haus zu Haus statt. Ab 9 Uhr touren die unterschiedlichen Gruppen der Glonkis durch die Stadtbezirke und klingeln an den Haustüren der Villinger. (ang)