Villingen-Schwenningen Nachsorgeklinik Tannheim: Leben lernen ohne Rebecca

Im Oktober 2016 gerät das Leben der Familie Kaiser aus Öhningen am Bodensee völlig aus den Fugen. Rebecca, die älteste Tochter, stirbt mit elf Jahren völlig unerwartet an einer Herzmuskelentzündung. In der Tannheimer Nachsorgeklinik finden ihre Eltern und Schwestern in einer Reha für verwaiste Familien Hilfe.

Wenn mittags der Schulbus kommt, warte sie eigentlich noch immer jeden Tag, sagt Daniela Kaiser. Darauf, dass Rebecca aussteigt, die Haustür aufschließt und „Hallo, da bin ich!“ ruft. Aber Rebecca kommt nicht nach Hause. Rebecca ist im Oktober 2016 gestorben. Vier Wochen vor ihrem zwölften Geburtstag. „Von einem Tag auf den anderen“, sagt ihre Mutter.

Sie hält Rebeccas Kuscheltier in den Händen, ein kleines Schäfchen. Vor ihr auf dem Tisch liegt eine Schwarzweißfotografie. Darauf ein hübsches Mädchen, lächelnd, die Sonnenbrille ins Haar geschoben. Neben dem Foto steht eine Kerze, verziert mit Motiven aus Wachs. Herzen sind dabei, ein Fahrrad und ein Engel. Rebeccas jüngere Schwestern haben sie gestaltet.

Etwas mehr als ein Jahr ist seit dem plötzlichen Tod der Elfjährigen vergangen. In einer Reha für verwaiste Familien in der Tannheimer Nachsorgeklinik versuchen die Kaisers – Mutter Daniela, Vater Martin, die achtjährige Sara und die sechs Jahre alte Lucy – ein Stück weit zu begreifen, was eigentlich nicht zu begreifen ist.

Am einem Freitag im Herbst 2016 hatte sich Rebecca mit einem Magen-Darm-Infekt herumgeplagt. Am Sonntag, zwei Tage darauf, starb sie. Wie die Obduktion ergab, an einer Herzmuskelentzündung, ausgelöst durch das Virus. „Sara weckte uns nachts, weil mit Rebecca etwas nicht stimmte“, erinnert sich Daniela Kaiser. Sie war kollabiert. Die Eltern, beide erfahrene Rot-Kreuz-Kräfte, reanimierten ihre Tochter, bis der Notarzt eintraf. Er kämpfte weitere zwei Stunden um ihr Leben. Doch zurückholen konnte Rebecca niemand mehr.

Womöglich war das Herz des Mädchens schon zuvor unerkannt angeschlagen, mutmaßt Daniela Kaiser. Sie weiß noch, wie Rebecca im Sommer beim Baden in ein Kreislauftief gefallen war und sich die Haut um ihren Mund blau verfärbte. „Ich habe das aber auf Erschöpfung geschoben.“ Man werde es nie erfahren, sagt ihr Mann. Es mache auch keinen Unterschied. Es bringt die Tochter, Schwester und Enkelin nicht zurück.

Rebeccas Tod hat die Familie aus Öhningen am Bodensee in eine tiefe Krise gestürzt. „Alles bleibt irgendwie stehen“, sagt Martin Kaiser leise, seine Baseballkappe tief ins Gesicht gezogen. „Und doch muss man funktionieren.“ Weitermachen, mit Dingen, die niemand tun will. Anstatt Koffer für den geplanten Familienurlaub in den Herbstferien zu packen, muss die Familie Rebeccas Beerdigung organisieren; anstatt mit ihr im November Geburtstag zu feiern ihr Grab bepflanzen.

Über einen Hospizdienst erfahren die Kaisers von der Möglichkeit, in Tannheim an einer Reha für verwaiste Familien teilzunehmen. Freunde und Bekannte der Familie hatten verschiedene Hilfsangebote in die Wege geleitet. „Sie haben sich Sorgen um uns gemacht“, sagt Daniela Kaiser. Die 37-Jährige ist seit dieser Zeit krank geschrieben. Während Martin Kaiser nach vier Wochen arbeiten gehen musste, Lucy und Sara nach der Beerdigung in die Schule zurückkehrten, blieb sie zu Hause zurück, alleine mit dem Gedankenkarussell und der Trauer um Rebecca. „Ich war dem Tod näher als dem Leben.“

Auch wenn viele Menschen in ihrem Umfeld halfen, wo sie nur konnten – Essen kochten, anboten, Lucy und Sara zu Ausflügen mitzunehmen – ließ sich ein Zusammenbruch letztlich nicht aufhalten. Daniela Kaiser wurde stationär im Reichenauer Zentrum für Psychiatrie aufgenommen.

Die Tannheimer Nachsorgeklinik sei für die Familie ein Glücksfall, sagt Martin Kaiser, der sich zunächst nicht vorstellen konnte, überhaupt mit irgendjemandem über Rebeccas Tod zu sprechen. „Ich habe erst hier angefangen, alles zu verarbeiten.“ Sie habe lange Zeit gedacht, ihr Mann trauere falsch, weil er nicht sprach, sagt Daniela Kaiser. „Dabei gibt es ja gar keine richtige oder falsche Trauer, nur unterschiedliche.“

Eine Erfahrung, die auch Diplom-Psychologe Jochen Künzel immer wieder macht, wenn er mit den verwaisten Familien in Tannheim arbeitet. „Männer machen das eher mit sich aus, Frauen sprechen darüber“, schildert er. Oft bedeute die Trauer um ein Kind und die damit einhergehende Ohnmacht, Wut und Hilflosigkeit für die Paarbeziehung eine Zerreißprobe.

In der Nachsorgeklinik hat die Familie Kaiser begonnen, wieder zueinander zu finden. Die Eltern treiben viel Sport und nutzen die psychologischen Angebote. Lucy und Sara sind begeistert von der Reittherapie, Kinderyoga, den Kletterwänden – und dem Hallenbad, denn Schwimmen war ein Hobby, das die Schwestern immer verbunden hat.

In Tannheim hat die Familie einen Anfang gemacht. Dass der Weg noch weit ist, wissen alle. „Erst neulich habe ich meinen Mann gefragt, ob die Sehnsucht wohl irgendwann mal weniger wird“, sagt Daniela Kaiser. Und kennt die Antwort doch selbst. Trauer sei ein lebenslanger Prozess, sagt Jochen Künzel. Viele hätten noch Jahre später Tränen in den Augen, wenn im Radio ein Lied gespielt wird, das sie an ihr Kind erinnert. „Und auch das ist ein völlig angemessener Ausdruck von Trauer.“

