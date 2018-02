Elf Wohnungen entstehen am Insel-Parkhaus in Villingens Stadtmitte. Ein Einspruch in Freiburg läuft noch

Auf dem 875 Quadratmeter großen Parkplatz gegenüber des Insel-Parkhauses entsteht ein Gebäude mit elf Wohneinheiten. Bauherr Ingo Eiche wird noch im Februar beginnen, fertig werden will er im Frühjahr 2019. Damit wird eine freie Fläche im Innenstadtbereich genutzt – genau das, was die Stadt seit Langem fordert. Allerdings sieht ein Nachbar das Projekt kritisch, es ist ihm zu hoch und zu wuchtig. Nun läuft ein Einspruch beim Regierungspräsidium in Freiburg, aufschiebende Wirkung hat der aber nicht.

Eiche selbst geht auch nicht davon aus, dass sein Bauvorhaben gestoppt werden kann, immerhin hat ihm die Stadt bereits eine Baugenehmigung erteilt. Zudem sei er den Kritikern – ursprünglich waren es drei – bereits weit entgegengekommen. Er muss auf ein Penthaus verzichten, obwohl das ursprünglich in Absprache mit der Stadtverwaltung fest eingeplant und bereits vergeben war. Jetzt sei das Gebäude nicht höher als das Parkhaus. Zwei der drei Einwender zeigten sich mit dem Kompromiss einverstanden, einer aber nicht.

Oft sei es so, dass bei solchen Bauprojekten in den Innenstadt-Bereichen Nachbarn auf die Barrikaden gehen. Das weiß Eiche aus eigener Erfahrung, bei dem Vorhaben in der Vöhrenbacher Straße vor einigen Jahren sei es nicht anders gewesen. Nun erhalte er Lob – nicht nur von den Bewohnern, sondern sogar von den Nachbarn.

Geplant ist an der Insel 7 das Neubau-Projekt mit einer Sammel-Garage und Stellplätzen im Erdgeschoss. Nur ein geringer Teil des viergeschossigen Gebäudes werde unterkellert. Die Wohnungen sind zwischen 57, 92, 94 und etwa 140 Quadratmeter groß, sie werden über Fernwärme der Stadtwerke, deren Hauptversorgung in der Ringanlage liegt, versorgt. Damit und in Verbindung mit der hochgedämmten Fassade und dreifach verglasten Fenstern werde der Standard eines Effizienzhauses 55 erreicht. Zudem werde in das helle Treppenhaus ein Personenaufzug eingebaut.

Die Stadtverwaltung befürwortet das Verdichten, also das Bebauen von freien Flächen in Innenstadtbereichen, betont auf Anfrage die Sprecherin, Oxana Brunner: "Das ist unsere Politik." So müssten nicht auf der grünen Wiese neue Baugebiete ausgewiesen werden. Ohne auf den Einzelfall einzugehen, betonte Brunner, dass bei einer Prüfung immer die Verhältnismäßigkeit gewahrt werde. Wenn es bei einem Streitfall nur noch auf wenige Zentimeter ankomme, werde meist für den Bauherrn entschieden, vor allem wenn der in finanzielle Vorleistung getreten sei.