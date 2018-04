vor 9 Stunden Eberhard Stadler Villingen-Schwenningen Nach zwölf Jahren: Jugend in VS bekommt einen neuen Kulturtreff

Am Freitag wird Richtfest gefeiert am Neubau des Jugendkulturzentrums am Klosterhof. Das Jugendförderungswerk wurde nicht eingeladen. Noch immer gibt es keinen Träger für das Haus.