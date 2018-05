Villingen-Schwenningen Nach überraschender Kündigung: Feuerwehrkommandant Ben Bockemühl spricht über die Hintergründe

Nach seiner Kündigung Mitte der Woche spricht Feuerwehrkommandant Ben Bockemühl über die Beweggründe seines Weggangs.

Ben Bockemühl, Kommandant der doppelstädtischen Feuerwehr , hat sich offenbar nicht selbst nach einer neuen Stelle umgesehen. Vielmehr sei er "von einem Headhunter abgeworben worden". Das sagt er am Freitagnachmittag in einem Telefonat mit dem SÜDKURIER. Als die Nachricht seiner Kündigung vergangenen Donnerstag bekannt wurde, war Bockemühl aus terminlichen Gründen für eine Stellungnahme nicht erreichbar gewesen.

Freitagnachmittag hat sich sein Terminkalender gelockert, er ist auf dem Weg zu seiner Familie, in die alte Heimat Friedberg – von dort war er vor rund einem Jahr als neuer Feuerwehrkommandant in die Doppelstadt gekommen – und will nun selbst ein paar Sachen zu seiner, für alle Beteiligten überraschenden Kündigung, sagen. Allem voran: Interne Querelen – wegen denen bereits sein Vorgänger das Handtuch geschmissen hatte – habe es in seiner Zeit nie gegeben. "Sicher, es gibt Unterschiede, zwischen Haupt- und Ehrenamt, aber ich habe das nie als großes Problem empfunden", sagt Bockemühl.

Seine Reise führt nun nach Ludwigsburg

Aktiv sei er darum auch nicht um eine neue Stelle bemüht gewesen. "Ich hätte mich selber nicht beworben. Ich bin im Schwarzwald angekommen." Jetzt wird er die Kisten wieder packen und nach Ludwigsburg ziehen. Dort wird er als Amtsleiter den Fachbereich Feuerwehr, Katastrophenschutz und Bevölkerungsschutz mit 31 Hauptamtlichen und 250 Ehrenamtlichen koordinieren. Die Stelle ist auch besser besoldet. Dazu sagt er: "Wer im Brand- und Katastrophenschutz arbeitet, dem geht es nicht nur ums Geld." Für ihn sei es vor allem eine Möglichkeit, sich persönlich weiterzuentwickeln.

Dienstag dieser Woche hatte er sich im Feuerwehrausschuss in Ludwigsburg vorgestellt, am Mittwoch hatte der Gemeinderat entschieden, danach hatte er den betreffenden Personen in Villingen-Schwenningen Bescheid gesagt. "Für die meisten", sagt er, "war es sehr überraschend. Es sind auch Tränen geflossen." Man mochte sich. Darum sagt Bockemühl auch: "Ich gehe nicht im Bösen." Und: "Ich werde zu Ende führen, was ich noch fertig machen kann." Auch wenn es bedeutet, dass er auf einen Teil seiner Überstunden verzichten muss. "Ein paar werden verfallen, aber das ist mir egal." Wann sein letzter Arbeitstag sein wird, kann er noch nicht sagen. Da werden sich die Oberbürgermeister der beiden betroffenen Städte in den nächsten Tagen absprechen müssen, sagt Bockemühl. Nach der offiziellen Kündigungsfrist wäre es September.

Die Kündigung hatte auch in der Stadt alle überrascht. Wie es jetzt weitergeht, wann die Stelle neu ausgeschrieben wird, das muss derzeit noch geklärt werden, so Oxana Brunner von der Pressestelle. Offen ist auch, ob sich die Feuerwehr künftig neu aufstellen muss und nicht mehr nur als überwiegend ehrenamtliche Truppe fungieren kann. Auch wenn der Weggang Bockemühls offenbar mit der Struktur der Wehr nichts zu hatte.