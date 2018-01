Villingen-Schwenningen Nach der Neujahrsrede: Wie die Kubon-Gegner jetzt reagieren

CDU will nächste Woche den Kurs abstecken. Sondierungen mit FWV und FDP über gemeinsamen Kandidaten geplant. SPD und Grüne können sich Unterstützung für Kubon vorstellen, sofern er antritt

Nach der Neujahrsrede von Oberbürgermeister Rupert Kubon (SPD) und seinem halben Ja zu einer erneuten OB-Kandidatur im Oktober soll es nächste Woche erste Reaktionen von anderen politischen Kräften in der Stadt geben. SPD und CDU wollen sich mit der Rede und den möglichen Konsequenzen auseinandersetzen.

Spannend bleibt beim Thema Oberbürgermeisterwahl 2018 vor allem die Frage, ob in den nächsten Wochen und Monaten weitere Bewerber, vor allem ernsthafte Herausforderer ihre Kandidatur anmelden werden. Hier richteten sich erfahrungsgemäß die Augen vor allem auf die örtliche CDU, die 2010 und 2002 eigene Kandidaten ins Rennen schickte, die allerdings jeweils gegen Kubon verloren haben. Wie aus CDU-Kreisen zu hören ist, sind einige Christdemokraten schon seit geraumer Zeit dabei, das Terrain möglicher Kandidaten aus den eigenen Reihen zu sondieren. Allerdings ist nach dem Kenntnisstand dieser Kreise bislang noch kein Kandidat gefunden worden.

Klaus Martin, der christdemokratische Stadtverbandsvorsitzende, wies gestern Fragen nach einem CDU-Kandidaten als verfrüht zurück. Jetzt sei es erst einmal darum gegangen, die Position des Amtsinhabers bei der Neujahresrede zu erfahren. "Dann werden wir gemeinsame Gespräche über das weitere Vorgehen mit Fraktion und dem Vorstand des Stadtverbandes führen", schildert Martin das weitere Vorgehen. "Die Einladungen sind schon draußen", berichtete er. "Ich gehe davon aus, dass wir nächste Woche dazu etwas sagen und eine Erklärung abgeben werden", sagte Martin. Außerdem stellte er in Aussicht, dass die CDU Gespräche mit anderen politischen Kräften führen wolle über die Möglichkeit eines gemeinsamen Kandidaten. "Ob man aber eine einheitliche Linie eines bürgerlichen Lagers mit Freien Wählern und FDP hinbekommt, weiß ich nicht", stellte er fest.

Andreas Flöß, der neue Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, erklärte dazu, dass die Fraktion zunächst mit dem neugewählten Ortsverein der Freien Wähler den weiteren Kurs abstimmen werde. Es sie ihm wichtig, dass hier alle aus den eigenen Reihen integriert und niemand übergangen werde. Dann werde man mit der CDU sprechen. Eine weitere Amtszeit von Kubon lehnt Flöß keineswegs prinzipiell ab. Kubon sei ein sehr engagierter Oberbürgermeister. Es komme darauf an, welche sonstigen Bewerber noch antreten, meinte Flöß.

Ähnlich sieht dies auch Frank Bonath, der Fraktionsvorsitzende der FDP. Er vermutet, "dass es bei uns so läuft beim letzten Mal". Das würde bedeuten, dass die Liberalen alle OB-Kandidaten einladen und die Mitglieder bei einem klaren Meinungsbild eine Empfehlung aussprechen, welchen Bewerber sie unterstützen. Er hoffe im Interesse des politischen Wettbewerbs auf ein breites Bewerberfeld, wobei es für die Stadt wichtig sei, Kandidaten mit Qualität zu finden, die eine politische Alternative zum Amtsinhaber, so er denn antritt, bieten könnten.

Der SPD-Ortsverein will sich bereits in den nächsten Tagen mit den Aussagen Kubons in der Neujahrsrede politisch auseinandersetzen, berichtete der Fraktionsvorsitzende Edgar Schurr. Kubon sei es wichtig, dass er vor einer definitiven Kandidatur von möglichst vielen Seiten eine klare Unterstützung für seine Zukunftsagenda gespiegelt bekomme und die Bürger bereit seien, ihn mit all seinen Stärken und Schwächen zu unterstützen. "Von mir persönlich bekommt er diese Unterstützung", betonte Schurr. Er rechnet damit, dass auch der SPD-Ortsverein ein klares Signal aussenden werde, Kubon für eine dritte Amtszeit zu unterstützen.

"Völlig entspannt" sehen die Grünen das Thema, sagte Fraktionschprecher Joachim von Mirbach. So lange noch kein Kandidat den Hut in den Ring geworfen habe, brauche man sich auch nicht mit dem Thema beschäftigen. Die Grünen-Fraktion habe einen Großteil von Kubons Politik mitgemacht. "Ich kann mir vorstellen, dass wir ihn weiter unterstützen, wenn er kandidiert." Dass Kubon seine Entscheidung vertagt hat, findet von Mirbach völlig nachvollziehbar. "In anderen Städten erklären sich OBs ja auch nicht zehn Monate vor der Wahl." Wenn Kubon jetzt seinen Ausstieg erkläre, würden im Gemeinderat die wichtigen Entscheidungen ein Jahr lang vertagt, bis ein Nachfolger im Amt ist. Wenn er aber jetzt seine Kandidatur bestätige, werde er von seinen Gegnern sofort madig gemacht. "Ich vermute, Kubon wird sich zwischen Fastnacht und Ostern erklären. Ich denke, das ist früh genug."

Die OB-Wahl 2018 wurde vom Gemeinderat auf den Sonntag, 7. Oktober, festgelegt, ein möglicher zweiter Wahlgang auf den 21. Oktober. Die Bewerbungsfrist für die Kandidaten wird vom Gemeinderat erst im Frühjahr festgelegt. Bei der OB-Wahl 2010 dauerte die Bewerbungsfrist zwei Monate und endete einen Monat vor der Wahl. Wenn der Rat sich daran orientiert, würde die Bewerbungsfrist 2018 von Anfang Juli bis Anfang September dauern.