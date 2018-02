Noch will das Forstamt nach dem Fund von Altöl und Chemikalien die beliebte Romäusquelle noch nicht schließen.

Villingen-Schwenningen (cho) Noch hat sich das Forstamt nach dem Schockfund von Altöl und Chemikalien an der Romäusquelle noch nicht entschieden, die Quelle zu schließen: "Wir warten da noch ab", erklärt der stellvertretende Leiter des Forstamtes, Roland Brauner. Viele Bürger hätten sich bei ihm gemeldet und hätten sich entsetzt gezeigt angesichts dieser Umweltverschmutzung. "Aber das reicht halt nicht, wir brauchen hier eine viel bessere soziale Kontrolle."

Er vermutet, dass der Müllsünder jemand ist, der an der Quelle auch Wasser holt: "Wer sonst fährt auf diesem Waldweg bis zur Quelle, um seinen Müll loszuwerden", fragt er. Auf jeden Fall will das Forstamt zusätzliche Schilder aufstellen, die darauf hinweisen, dass rings um die Romäusquelle, wie auch im gesamten Wald, Müllbeseitung verboten ist. Brauner denkt darüber nach, die Schilder nur mit Bildern oder Piktogrammen zu gestalten, damit sie wirklich jeder versteht.

Auch in Schwenningen hat das Forstamt in den vergangenen Tagen wieder viel Müll, darunter auch giftige Abfälle, aus dem Wald geholt, unter anderem eine Waschmaschine, die sogar mehr als 100 Meter weit in den Wald geschleift wurde. Auch Giftmüll war dabei, der aufwändig und teuer entsorgt werden muss, wie auch das Altöl und die Chemikalien, die an der Romäusquelle gefunden worden sind. Das haben laut Brauner die Technischen Dienste in Absprache mit dem Landratsamt erledigt. "Wir müssen für die Beseitigung des Mülls viel Geld ausgeben, das die Stadt wirklich sinnvoller einsetzen könnte", so Roland Brauner, der in dieser Thematik eng mit verschiedenen städtischen Ämtern und auch dem Landkreis zusammen arbeitet.

Roland Brauner ist der Meinung, dass sich diese Müllproblematik nur durch ein gesellschaftliches Umdenken in den Griff bekommen lässt: "Wie das aber funktionieren soll, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht", ist er ratlos. An der Romäusquelle putzt mittlerweile im Sommer eine Reinigungsfirma, weil das Forstamt das alleine nicht mehr stemmen kann.