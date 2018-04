Villingen-Schwenningen Nach Messerstecherei: Drei junge Männer von Polizei verhaftet

Nach der Messerstecherei in der Villinger Kaufhausgasse hat die Kriminalpolizei mittlerweile drei junge Afghanen ermittelt und wegen des Verdachts auf versuchten Totschlags verhaftet.

Nach umfangreichen Ermittlungen, so heißt es im Bericht der Polizei, konnte durch das Kriminalkommissariat Villingen-Schwenningen, in enger Kooperation mit den Jugendsachbearbeitern der Polizeireviere Villingen und Schwenningen, die mit Messern geführte Auseinandersetzung am 13.04.2018 in der Kaufhausgasse (wir berichteten) weitgehend aufgeklärt werden. Drei Heranwachsende aus Villingen-Schwenningen sowie Bad Dürrheim wurden inzwischen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz dem Haftrichter vorgeführt. Gegen alle drei aus Afghanistan stammenden Beschuldigten ordnete das Gericht die Untersuchungshaft an. Sie stehen in dringendem Verdacht des versuchten Totschlags.

Aufgrund fehlender Zeugenaussagen gestalteten sich die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zunächst äußerst schwierig, berichtet die Polizei. Jedoch hätten sich in den zurückliegenden Tagen weitere Ermittlungsansätze ergeben, die letztlich zur Identifizierung der 19 und 20 Jahre alten Tatverdächtigen führten. Die Ermittlungen zu den möglichen Hintergründen oder Motiven der Auseinandersetzung seien noch nicht abgeschlossen und müssten fortgeführt werden. "Das 17-jährige Opfer der Messerattacke befindet sich weiter auf dem Weg der Besserung", berichtet die Polizei.