Villingen-Schwenningen Nach Berufung: 49-jähriger Drogenschmuggler muss fünf Jahre ins Gefängnis

Innerhalb eines Jahres soll ein 49-Jähriger große Mengen der Ersatzdroge "Subotex" sowie in der Drogenszene begehrte "Phentanyl-Pflaster" aus dem Elsass nach Villingen geschmuggelt haben. Das Amtsgericht hatte ihn deswegen bereits zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft war dagegen in Berufung gegangen. Jetzt wurde der Fall vor dem Landgericht Konstanz nochmal neu aufgerollt.

Wegen zahlreicher Rauschgiftdelikte hat das Landgericht Konstanz einen 49-jährigen mehrfach einschlägig vorbestraften Mann aus Villingen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der langjährige Drogenkonsument schmuggelte innerhalb eines Jahres eine große Menge der Ersatzdroge "Subotex" sowie in der Drogenszene begehrte "Phentanyl-Pflaster" aus dem Elsass nach Villingen. Begleitet wurde er dabei von einer Bekannten, die sich die opiathaltigen Schmerzpflaster von einem Arzt in Colmar verschreiben ließ, während er sich in einer anderen Praxis die Subotex-Tabletten verordnen ließ. Die Rezepte löste das Paar in verschiedenen Apotheken im Raum Colmar ein. Die unter das Betäubungsmittelgesetz fallenden Substanzen wurden dann im Audi der Lebensgefährtin des 49-Jährigen über die Grenze geschmuggelt. Zum Teil waren sie für den Weiterverkauf bestimmt, um den eigenen Lebensunterhalt zu finanzieren. In einem Fall hatte der Angeklagte selbst das Steuer übernommen, obwohl er keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Deshalb ordnete das Gericht "pro forma" an, dass die Verwaltungsbehörde ihm vor Ablauf von zwei Jahren keine neue Fahrerlaubnis erteilen darf. Das Gericht hielt es auch für erwiesen, dass der Angeklagte bei zwei der Beschaffungsfahrten insgesamt rund ein Kilogramm Haschisch bei einem Dealer im Elsass gekauft, und illegal eingeführt hat. Zudem gilt als erwiesen, dass er im Herbst 2016 eineinhalb Kilogramm Amphetamin in seiner Wohnung gebunkert hatte.

Der 49-Jährige räumte vor Gericht nur die Schmuggelfahrten mit seiner Bekannten ein, wobei er nur in einem Fall knapp 300 Gramm Haschisch eingeführt haben will. Während er behauptete, er habe sich das Drogenersatzmittel Subotex, ebenso wie das Haschisch, zum Eigenkonsum besorgt, verurteilte das Gericht ihn auch wegen zweimaligen Handels damit über das "Darknet".

Der 49-Jährige war für die jetzt verurteilten Taten bereits im Herbst vorigen Jahres nach einer Prozessabsprache mit vollem Geständnis vom Amtsgericht Villingen zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Doch dann legte die Staatsanwaltschaft Berufung gegen dieses relativ milde Urteil ein. Damit kam es zu einer deutlich höheren Straferwartung als eine Kleine Strafkammer als Berufungskammer verhängen kann. Deshalb musste das Verfahren jetzt vor einer Großen Strafkammer am Landgericht völlig neu aufgerollt werden. "Es ist so, als hätte es das Amtsgerichtsurteil gar nicht gegeben", erklärte der Vorsitzende Richter. Seine Große Strafkammer hielt das Verfahren "nicht für eine Absprache geeignet", sodass den Angeklagten jetzt die volle Wucht des Gesetzes traf. Der 49-Jährige sitzt bereits seit einem Jahr in Untersuchungshaft. Das Gericht hielt den Haftbefehl aufrecht.