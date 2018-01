Villingen-schwenningen Musikhören macht 16-Jährigen in Villingen zum Unfallopfer

Musikhören macht 16-Jährigen in Villingen zum Unfallopfer

Ein jugendlicher Fußgänger ist beim Überqueren einer Straße abgelenkt und wird von einem herannahenden Auto erfasst.

Ein 16 Jahre alter Fußgänger ist am Freitagnachmittag in VS-Villingen von einem herannahenden Auto erfasst und leicht verletzt worden. Der Jugendliche war laut Polizei auf dem Gehweg der Oderstraße in Richtung Sportplatz unterwegs gewesen und habe nach der Einmündung Wöschhalde unvermittelt die Fahrbahn betreten. Beim Versuch, die Fahrbahn zu überqueren, wurde er von dem Wagen angefahren. Er habe Musik gehört und sei deshalb abgelenkt gewesen, zitiert die Polizie seine Aussage gegenüber dem unfallaufnehmenden Polizeibeamten.