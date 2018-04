Am Vorderen Stallberg in Villingen-Schwenningen viel Abfall entsorgt. SPD-Stadtrat fordert Untersuchung.

Die Gegend um den Vorderen Stallberg bei Villingen ist zusehends vermüllt: Ein Anwohner machte Bilder, die Müllablagerungen am Freitag auf einer Wiese am Stallberg, unweit des städtischen Platzes für Landfahrer, zeigen. Auf der Wiese, die oberhalb des Betriebsareals der Firma Hohensee liegt und über einen Fahrweg erreichbar ist, waren viele Fahrspuren zu sehen

Der Müll, es handelt sich um eine große Gasflasche, eine Waschmaschine und zahlreiche prallgefülle Müllsäcke sowie Kartons, die entlang der Heckenreihen an der Wiese, zu sehen sind, muss jetzt von Amtswegen entsorgt werden, fordert SPD-Stadtrat Bernd Lohmiller. Ob diese Wiese als Lager für Landfahrer diente, könne nicht gesagt werden. Sie liegt jedoch in unmittelbarer Nähe des städtischen Platzes für Landfahrer.

Es stellt sich die Frage, wann und wo der kommunale Ordnungsdienst kontrolliert hat. Eine Kontrolle des hinterlassenen Mülls könnte eventuell einen Rückschluss auf den oder die Verursacher zulassen. Für die freiwilligen Helfer der Aktion Saubere Landschaft, welche eine Woche zuvor für Sauberkeit in und um die Stadt sorgten, sind diese Bilder nicht gerade motivierend. Lohmiller bezieht sich auf eine Meldung in der Samstagsausgabe des SÜDKURIER. Danach bestätigte eine Sprecherin der Stadtverwaltung, dass den Landfahrergruppen der Platz am Vorderen Stallberg extra zur Verfügung gestellt und auch von den Technischen Diensten in Schuss gehalten werde, weil die Stadtverwaltung nicht wolle, dass die Landfahrer woanders lagern – zum Beispiel in der Innenstadt.

Eine irische Gruppe campiert mit etwa 17 Gespannen. Mehrmals täglich schaue der kommunale Ordnungsdienst vorbei und stelle fest, dass sich die Iren relativ ordentlich verhalten, der Kontakt sei gut. Außerdem sei eine französische Gruppe eingetroffen.