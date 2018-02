Villingen-Schwenningen Mit dem Wind um die Welt

Vier Chöre des Sängerkreises im Theater am Ring: Mehr als 150 Sänger aller Generationen vereint

Villingen-Schwenningen (cho) Singen verbindet Generationen: Das zeigt das einzigartige Projekt „Flieg“ des Sängerkreises Villingen, unter dessen Dach sich mittlerweile vier Chöre versammelt haben. Gemeinsam gestalten sie mit insgesamt rund 150 Mitwirkenden ein Konzert im Theater am Ring. Dieses findet am Samstag, 5. Mai statt (Beginn 19 Uhr). Die Chöre sind der Frauenchor Just for Femmes, der Männerchor „Die Oldies“, die Voice Boys, bei denen jüngere Männer ein eher modernes Repertoire singen und der Kinderchor an der Bickebergschule. Für die künstlerische Leitung konnte Eva-Maria Gebauer gewonnen werden, die an der Musikhochschule Trossingen im Master-Studium Music and Movement studiert und dieses Projekt eigens für die generationenübergreifende Zusammenarbeit der Chöre entwickelt und inszeniert hat.

Die Mitwirkenden gestalten im Theater am Ring ein Bühnenstück, bei welchem das Publikum in atmosphärischen Bildern mit auf eine stürmische Weltreise genommen wird. Der Wind spielt die Hauptrolle – Henry Greif verleiht ihm eine Stimme und erklärt den Besuchern die Geschichte der Lieder und länderspezifische Eigenheiten. Der Wind weht die Teilnehmer rings um die ganze Welt, macht Station in Deutschland, Italien, weiter geht es nach Afrika und Amerika.

In jedem Land machen die Chöre eine Pause und singen ihre Lieder, alleine oder auch gemeinsam. Begleitet werden die Chöre von einer Band der Musikakademie Villingen-Schwenningen gGmbH. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Lukas Schmid, Jonathan Föll und Constanze Kaiser, die die Sängerinnen und Sänger in intensiven Proben auf dieses große Projekt vorbereiten, für das bereits Karten erhältlich sind. Die Proben sind anspruchsvoll und herausfordernd, da viele Lieder in der Originalsprache gesungen werden und die Sänger sich auf der Bühne auch bewegen. Mit fantasievoller Lichttechnik verwandelt sich auch das Bühnenbild im Laufe des Konzertes und verstärkt die Auftritte der Chöre effektvoll. „Das Ganze wird großartig“, ist sich Eva-Maria Gebauer sicher, die sich voller Elan für dieses Projekt engagiert und als Bindeglied zwischen den verschiedenen Chören agiert und alle durch ihre pfiffigen Ideen und ihre kreative Art mitreißt.

Im Vorverkauf kosten die Karten 20, 18 und 16 Euro (ermäßigt 50 Prozent) und sind erhältlich im Ticketshop im Franziskaner-Kulturzentrum (07721/82-2525), in der Buchhaltestelle in Villingen (Brunnenstraße), bei den Sängerinnen und Sängern und bei allen Vorverkaufsstellen im Ticketverbund Schwarzwald-Baar-Heuberg. Das Konzert findet am Samstag, 5. Mai im Theater am Ring statt, Beginn ist um 19 Uhr, Einlass um 18.30 Uhr.