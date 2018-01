Villingen-Schwenningen Mit Teamgeist und Köpfchen: Escape-Rooms liegen auch in unserer Region im Trend

Rainer Schobris ist der Kopf hinter dem Escape-Room in Villingen. Ob Gefängnisausbruch oder Agenten-Thriller, für Abenteurlustige mit Spaß am Nervenkitzel, ist gesorgt. Wir erklären, was ein Escape-Room ist und wie er funktioniert.

Seit rund eineinhalb Jahren überlegt Rainer Schobries, wie er Menschen am besten einsperren kann. Er hat Gefängniszellen entworfen, geheime Labore skizziert, Folterkammern eingerichtet und eine Höhle konstruiert. Jetzt, an einem Dienstagvormittag, steht er im zweiten Stock des ehemaligen Fabrikgebäudes in der Vockenhauser Straße, direkt unter seiner Laserspiel-Arena und schaltet die Musikanlage an. Was herauskommt, erinnert ein bisschen an den Soundtrack aus den Fluch-der-Karibik-Filmen. "Die Musik", sagt Schobries, "ist speziell für den Raum entwickelt. Sie hat einen psychologischen Effekt auf die Menschen. Sie sollen sich unwohl fühlen und Angst bekommen." Rainer Schobries ist 26 Jahre alt, er trägt T-Shirt zu Jeans und Turnschuhen und ist kein Psychopath, sondern ein cleverer Unternehmer. Schobris ist gelernter Industriemechaniker. Vor drei Jahren macht er sich mit dem Laserspiel-Center Lasermaxx in Villingen selbstständig. Jetzt will er dort, im gleichen Gebäude, nur ein Stockwerk tiefer, eine neue Geschäftsidee verwirklichen: einen Escape-Room.

Escape-Room-Spiele sind eine Art psychologisches Abenteuerspiel. Die Teilnehmer (meist eine Gruppe von zwei bis acht Personen) sind in einem Raum eingesperrt, der unter einem bestimmten Motto (Labor, einsame Waldhütte, Gefängnis) steht. Dort müssen sie dann versuchen, unterschiedliche Elemente des Raumes zu nutzen, um Rätsel zu lösen und Hinweise zu finden und den Raum innerhalb einer bestimmten Zeit wieder verlassen zu können. Insgesamt fünf solcher Escape-Rooms will Schobries in der neuen Fun-Factory im zweiten Stock des ehemaligen Burger-Gebäudes einrichten. Die Nachfrage ist da, sagt er. Rund 1000 Besucher nutzen sein Laserspiel im Monat. "Man merkt", sagt er, "die Leute wollen unterhalten werden".

Einen der Escape-Räume hat er fertig gekauft, einer wird mittels Virtual-Reality-Brille erlebbar sein. Die anderen drei hat er selbst entwickelt. Vom Szenario – ein Gefängnisausbruch, einen entführten Agenten wiederfinden und aus einer Höhle entkommen – bis zu den Rätseln. Eineinhalb Jahre hat er daran gesessen. Der Gefängnisausbruch sei am schwersten. Die Teilnehmer werden in Zellen eingesperrt und müssen im Team versuchen, mehrere Rätsel zu lösen, um die Zellen verlassen zu können. Die passende Musik wird eingespielt, das Gefühl wird beklemmend sein. Diesen Raum wird er darum nur für Spieler ab 18 Jahren anbieten. Eingesperrt ist dabei relativ. Die Mechanismen der Türen sind so gebaut, dass jeder raus kann, wenn er will. Außerdem wird jeder Raum videoüberwacht. "Wenn die Leute hängen bleiben bei einem Rätsel, oder wenn was sein sollte, kann der Mitarbeiter von außen helfen."

Im Frühjahr will er die ersten vier Räume eröffnen. Die Öffnungszeiten sollen sich mit denen des Lasermaxx decken, unter der Woche ab 18 Uhr, am Wochenende ab 15 Uhr. Aktuell stellt er noch Mitarbeiter ein. Zehn hat er in der Laser-Tag-Arena, zwischen 20 und 25 sollen es mit den Escape-Rooms werden. Die meisten sind Minijobber.

"Teamfähigkeit, Auffassungsgabe, Kombinationsfähigkeit, Kreativität und gesunder Menschenverstand", das brauchen die Teilnehmer, sagt Schobris. Seine Zielgruppe: Jeder. Der Zwölfjährige genauso wie der, der auch mit 80 noch gerne Kreuzworträtsel löst bis hin zu Firmenevents oder Junggesellenabschieden. Wichtig ist nur, dass die Leute in einer Gruppe von mindestens zwei Personen kommen und den Raum vorher reservieren. Zwischen 50 und 120 Euro Eintritt wird ein Raum später kosten, schätzt Schobris. Die genaue Kalkulation steht noch aus. Wie viel er investiert in die Räume, das will er nicht sagen. Neben dem Geld ist es vor allem auch Zeit. "Da steckt wahnsinnig viel Mühe drin", sagt er. Was ihn antreibt: Die absolute Begeisterung, etwas zu erleben. Für sich und für andere.

So funktioniert ein Escape-Room