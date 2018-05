VS-Obereschach Mit Humor gegen den Auflagen-Dschungel: In Obereschach steht jetzt ein Sicherheitsbaum statt eines Maibaums

Statt einer 25 Meter hoher Fichte ziert den Platz vor dem Feuerwehrgerätehaus in Obereschach dieses Jahr nur ein abgesägter Baumstamm mit einer Kiefer auf der Spitze.

Statt einer 25 Meter langen Fichte, wie bisher üblich, ziert in diesem Jahr ein abgesägter Baumstamm mit einer kleinen Kiefer auf der Spitze mit exakt 5,99 Meter Höhe den Platz vor dem Feuerwehrgerätehaus. Die Abteilungswehr, die vor einigen Jahren den alten Brauch des Maibaumstellens wieder ins Leben gerufen hatte, sah sich nicht in der Lage, die strengen Auflagen vom Schlagen des Baumes, über den Transport bis hin zum Aufstellen des Baumes zu erfüllen und stellte dafür den Sicherheitsbaum auf, was dem zu einem Tanz in den Mai umfunktionierten, geselligen Abend keinen Abbruch tat. Lediglich die Feuerwehrkameraden hatten den zahlreichen Besuchern oft zu erklären, was es mit dem Sicherheitsbaum auf sich hat.