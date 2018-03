Villingen-Schwenningen Mit Blaulicht zum Schnupfen: Einblicke in den Alltag im Rettungswagen

Mit Blaulicht zum Schnupfen: Einblicke in den Alltag im Rettungswagen

Fast täglich muss der Rettungsdienst in Villingen-Schwenningen auch zu Grippefällen ausrücken. Warum der Notfall manchmal auch ohne Sirene kommt und wann viel Geduld gefragt ist: Ein Besuch auf der Rettungswache.

Als Ralf Hirt am Montagmittag, um kurz nach 14 Uhr, in die Rettungswache in der Josefsgasse zurückkehrt, steht seine Tasse immer noch unter der Kaffeemaschine. Leer. Ein internistischer Notfall (Verdacht auf Herzinfarkt) und ein chirurgischer Notfall (Sturz einer alten Frau nach einer Hüft-OP) kamen dazwischen. Beides nicht lebensbedrohlich. Beides ohne Blaulicht. Beides Alltag.

Ralf Hirt, 52 Jahre alt, Leiter des Rettungsdienstes in Villingen-Schwenningen und seit über 30 Jahren als Rettungsassistent im Einsatz, ist kein Mensch großer Worte. Er spricht überlegt, kann beruhigen, wenn er jemanden auf die Liege bettet und kann energisch sein, wenn er jemandem erklärt, warum er ihn mitnehmen muss ins Krankenhaus. Meist ist er vor allem geduldig.

Christian Zörlaut hatte einen ruhigen Vormittag. Seit 7 Uhr ist er auf der Wache, hat gefrühstückt, das Auto geputzt und Kaffee getrunken. Zörlaut ist 25 Jahre alt, seit drei Jahren Rettungsassistent; er überbrückt die Zeit bis zum Medizinstudium. Sein erster Einsatz kommt um kurz vor elf. Kollaps, Villingen, Niedere Straße, ohne Notarzt aber mit Blaulicht, so schickt es die Integrierte Leistelle auf seinen Pieper.

Es ist nicht immer der schlimme Verkehrsunfall. Der ist fast schon die Ausnahme. Die Regel sind der Herzinfarkt, der Schlaganfall oder der Sturz mit dem Rollator. In den vergangenen Monaten waren sie wohl öfter zwischen Schnupftüchern im Wohnzimmer als zwischen Autowracks auf der Landstraße.

Kein unbekanntes Phänomen. Laut einem Bericht der gesetzlichen Krankenkassen wählen Menschen in Deutschland immer öfter den Notruf, die 112. In den vergangenen acht Jahren hätten sich so die Kosten für Einsätze von Rettungswagen verdoppelt auf derzeit 2,1 Milliarden Euro.

Im Schwarzwald-Baar-Kreis sind die Rettungswagen 18.000 Einsätze im Jahr 2016 gefahren. "Für 2017", sagt Winfried Baumann, DRK-Kreis-Geschäftsführer, "liegen die Zahlen noch nicht vollständig vor". Er geht jedoch davon aus, dass die Einsatzzahlen leicht gestiegen sind.

"Fast täglich", sagt Zörlaut, werden sie in der Grippezeit gerufen. Die Symptome sind selten lebensbedrohlich: Fieber, Gliederschmerzen, Schwächegefühl bei älteren Patienten. Sie sagen, sie kriegen schlecht Luft und haben am Ende nur eine Bronchitis. "Manchmal fährt man Blaulicht zum vermeintlichen Notfall und es ist nichts." Sie nehmen es hin, sie haben keine andere Wahl. Der Rettungsdienst ist verpflichtet, den Patienten zur medizinischen Weiterversorgung zu bringen.

"Wir dürfen niemanden allein zu Hause lassen", sagt Hirt. Entweder sie nehmen ihn mit ins Klinikum, oder verständigen einen Hausarzt. Sie nehmen es hin, ärgern sich aber manchmal trotzdem: "In der Zeit, in der ich ihm beibringe, dass er eine Erkältung hat, ist ein Rettungswagen nicht einsatzbereit", sagt Zörlaut. Die Leitstelle muss auf andere Fahrzeuge ausweichen, die dann im Zweifel längere Wege zurücklegen müssen.

Den Patienten will Hirt wenn überhaupt nur indirekt einen Vorwurf machen. Ja, sagt er, sie werden unselbstständiger – es gab Fälle, da wurden Sie wegen einem Spreißel im Finger oder einer Zecke kontaktiert. Oder an der Fastnacht. "Früher", sagt Hirt, "war man betrunken und hat versucht, selber heimzukommen. Heute rufen sie den Rettungsdienst".

Und ja, sie googeln viel – da wird aus Kopfschmerzen gleich mal ein Hirntumor. Aber, auch, das ist ein Teil der Wahrheit. Seit die Hausärzte nicht mehr in dem Umfang wie Früher für ihre Patienten außerhalb der Praxiszeiten zur Verfügung stehen, wissen viele schlicht nicht, wo sie schnell Hilfe bekommen können. Die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes (116117) ist weitgehend unbekannt.

Ralf Hirt steht inzwischen im Wohnzimmer seines vierten Patienten an diesem Montag und versucht, mit seinem Kollegen Stephan Stengele abzuschätzen, ob sie mit der Trage besser die zwei Stufen zur Terrasse oder die drei vor der Eingangstür bewältigen können. Sicher ist: die ältere Frau muss im Liegen transportiert werden. Sie ist beim Laufen mit ihrem Stuhl gefallen, vor Kurzem hatte sie eine Hüft-OP, seit Jahren hat sie Parkinson.

Sie ist ein Notfall auch wenn sie nicht mit Blaulicht und Sirene ins Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht wird. Es könnte etwas gebrochen sein, vielleicht muss sie noch operiert werden. Ihr Mann und ihre Tochter fahren dem Rettungswagen hinterher. In der Notaufnahme muss Hirt warten, gerade sind alle chirurgischen Zimmer belegt, sie betten die Frau von ihrer Liege auf eine weitere Trage. Während Hirt wartet, geht Stengele zum Wagen zurück, desinfiziert Liege und EKG. Ordnung und Sauberkeit sind die Währung der Rettung. Im Wagen ist jede Schublade nummeriert, auf dem Mülleimer unter den Handschuhen klebt ein Etikett: Mülltüten in Nummer acht.

Darüber reden hilft

Sechs Einsatzwagen haben sie auf der Wache in Villingen. Vier für den Krankentransport und zwei Rettungswagen. Besetzt ist die Wache rund um die Uhr. Eine Schicht dauert zwölf Stunden, feste Pausenzeiten gibt es nicht. Gekocht wird, wenn der Pieper schweigt. Für Stephan Stengele kommt an diesem Montag um kurz nach 14 Uhr das Frühstück auf den Tisch. Meist arbeiten sie vier Schichten, dann sind drei Tage frei. "Man muss Spaß an der Arbeit haben", sagt Hirt. "Und man darf nicht auf die Zeit achten." Haben sie Dienst bis um 18.30 Uhr und um 18.20 Uhr geht der Alarm ein, dann rücken sie aus.

Was dem Hausarzt sein Stethoskop, ist Notfallsanitäter Hirt sein Tablet. Neben dem Kasten mit der Sauerstoff-Versorgung und dem EKG-Gerät ist es das, was er mitnimmt, sobald er den Krankenwagen verlässt. Mit dem Tablet setzt er sich anschließend neben den Patienten hinten im Rettungswagen. Wie groß sind die Schmerzen auf einer Skala von eins bis zehn? Hirt tippt die Zahl ins Tablet. Welche Medikamente nehmen Sie? Tipp, tipp. Haben Sie die Beschwerden schon lange? Tipp, tipp. Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Hirt nickt. Das war für ihn, nicht für das Tablet.

Jede Minute wird dokumentiert. Am Armaturenbrett hängt ein kleiner Bordmonitor mit Zahlen. Der ist mit der Leitstelle verbunden. Vier heißt angekommen am Einsatzort. Sieben: Die Versorgung ist abgeschlossen, acht: Sie sind am Krankenhaus angekommen. Die Leitstelle weiß so zu jeder Zeit, wo sich welches Fahrzeug befindet. Das hilft, die Hilfsfrist von 15 Minuten einzuhalten.

"Es passiert nicht jeden Tag, aber es kann jeden Tag passieren", sagt Hirt und meint den Tod. Der Busunfall in Bad Dürrheim 1992, bei dem 20 Menschen starben. Das ist das große Ereignis, das er nicht vergessen wird. Danach und davor lagen viele kleine Momente, die sich auch eingebrannt haben. "Wenn bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße die Mutter einem das tote Kind in den Arm drückt, dann muss man das handeln können", sagt Hirt. Beschäftigt ihn ein Einsatz, dann redet er darüber. Das hilft.

Wer weiß, wie Notfälle aussehen, versucht, sie zu vermeiden. Hirt hat seinen Söhnen verbieten wollen, auf Bäume zu klettern, Stengele zieht sich bei Arbeiten zu Hause eine Schutzbrille an. "Man achtet mehr auf Sicherheit", sagt Stengele. "Bei sich und anderen."

Der ärztliche Bereitschaftsdienst