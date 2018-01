Villingen-Schwenningen Meist verursacht durch Feuerwerk: Über 30 gemeldete Brände in der Silvesternacht

In der Region größere Schäden nur in Villingen-Schwenningen und in Baiersbronn – jeweils entstanden nach Fahrzeugbränden

Über 30 Brände sind in der Silvesternacht dem Führungszentrum des Polizeipräsidiums Tuttlingen gemeldet worden. In der Mehrzahl handelte es sich um kleinere Brände, die in der Folge des Silvesterfeuerwerks entstanden sind, heißt es im Polizeibericht. Durch das unachtsame Entsorgen von abgebrannten Feuerwerkskörpern brannten in Bad Dürrheim, St. Georgen, Schönwald, Tuningen, Hechingen und VS-Schwenningen jeweils Mülltonnen in Brand. In Balingen, Aichhalden, Emmingen-Liptingen, Deißlingen, Rottweil und Dotternhausen gerieten Thuja-Hecken durch Silvesterknaller in Brand.

Die Dachbegrünung der Längenfeldschule in Balingen (Zollernalbkreis) fing durch glimmende Reste einer Silvesterrakete Feuer. Rund 70000 Euro Sachschaden ist bei einem Feuer in Baiersbronn (Landkreis Freudenstadt) entstanden. Gegen 2.18 Uhr meldeten Anwohner in der Oberdorfstraße einen brennenden Mercedes. Aus noch nicht geklärter Ursache geriet der Wagen in Brand und wurde völlig zerstört. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurde auch die Fassade des in unmittelbarer Nähe befindlichen Wohnhauses beschädigt. Etwa 27000 Euro Sachschaden ist an einem Traktor in VS-Villingen entstanden.

Die auf einem Parkplatz in der Wieselsbergstraße abgestellte Zugmaschine brannte gegen 1.25 Uhr. Die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt. Der Brand eines Altkleidercontainers in Deißlingen geht auf das Konto von bislang unbekannten Tätern. Gegen 22.45 Uhr wurde der brennende Container in der Mühlstraße der Polizei gemeldet. Nach bisherigen Ermittlungen wurde durch die Einwurf Klappe ein angezündeter Feuerwerkskörper in das Innere des Containers geworfen.