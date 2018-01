Villingen-Schwenningen Mehrheit findet Kubons Seilbahn-Idee gut

Eine Seilbahn, die Villingen und Schwenningen verbindet: Diese Idee, die Rupert Kubon bei seiner Neujahrsrede ansprach, weckt bei vielen Bürgern Interesse und wird in sozialen Medien rege diskutiert. Mit Abstimmung!

Bei einer Internetumfrage hat der SÜDKURIER die Leser gefragt, was sie von dieser Idee halten. Fast 70 Prozent der über 500 Teilnehmer finden sie gut. Knapp 30 Prozent sind dagegen. Enthaltungen liegen unter drei Prozent.

Auch wenn dieser Stimmungstest keine verlässlichen Zahlen liefert, er zeigt dennoch einen Trend auf, und der ist eindeutig. Zahlreiche Bürger sind dem Thema nicht abgeneigt. Die vielen Kommentare auf der SÜDKURIER-Facebookseite untermauern diese Annahme. Hier halten sich jedoch Pro- und Contra-Argumente die Waage.

Filip Cizkovsky schreibt: „Finde ich ehrlich gesagt prima! In immer mehr Städten, gerade in Südamerika, ersetzen Seilbahnen den öffentlichen Nahverkehr. Sie sind effizient, schnell und brauchen nur minimal Platz. Zudem sind Seilbahnen die sichersten Verkehrsmittel der Welt.“ Patrik Kohler vertritt eine andere Meinung. „Wenn man dank der ganzen Schlaglöcher kein Auto mehr fahren kann, fahren wir halt Seilbahn“, stichelt er und erntet damit viel Zuspruch von anderen Facebook-Nutzern sowie von Nicole Rigoni, die schreibt: „Seilbahn statt Straßen richten! Auch ne Idee. Vielleicht könnte man die Seile aus Glasfasern bauen. Dann wäre auch das Internet Problem behoben.“ Tobias Zschocke findet die Idee interessant und würde gerne erfahren, wie hoch die Bau- und Betriebskosten für ein solches Projekt sind.

Irene Theimer ist sich sicher, dass man so Geld und Fläche sparen könnte. „Es würde mehr Sinn machen, sich über eine Straßenbahn Gedanken zu machen“, fügt Nikola Tomaševic hinzu. Facebook-Nutzerin Stein Jenny fragt sich, ob es nicht besser wäre, Geld in Schulen, Kitas, Straßen sowie ein Jugendzentrum zu investieren. Andere Nutzer vermuten gar einen Fasnet- und Aprilscherz. Auch Sabrina Gohdes zweifelt an der Ernsthaftigkeit, findet den Grundgedanken aber gut.

Stimmen Sie hier weiter ab:

