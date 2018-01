Villingen-Schwenningen Mehr als 1000 Zuschauer erleben mystisch-schauriger Hexentaufe

32 Täuflinge bei Spektakel in den Ringanlagen.

Es hat schon etwas bedrohlich Mystisches, wenn die Villinger Hexenzunft ihre Täuflinge zum traditionellen Taufritual treibt. Hatte man die Hexentaufe früher am Brunnen gegenüber der Zehntscheuer abgehalten, so nutzen die Hexen bereits seit einigen Jahren die historische Kulisse im ehemaligen Stadtgraben um den Romäusturm herum für eine eindrückliche und mit viel Aufwand in Szene gesetzte Zeremonie.

Das Organisationsteam um Ratsherr Dominik Falk und Ehrenzunftmeister Peter Kirchner hatte auch in diesem Jahr mit ganz besonderen Beleuchtungselementen und Hexenfeuern für eine ansprechende Kulisse gesorgt. In einer kurzweiligen, mit pyrotechnischen Spezialeffekten angereicherten Show bekamen die Täuflinge die Scheme überreicht. Hier hat die Hexenzunft die Vollendung des sechzehnten Lebensjahres als Marke gesetzt. Zuvor aber waren sie Teil einer Kontrollshow, die es für manchen der Neuen in sich hatte. Der Hexenmeister, der die Taufzeremonie leitete, wurde Karbatschen schwingend mit dem Schinderkarren herbei gefahren. Sodann musste der Schinderkarren mitsanft den strengen Hexenkontrollen von den Täuflingen überwunden und die Gesichtskontrolle bestanden werden.

So mancher Anwärter, der an den strengen Kontrollen nicht vorbei kam und achtkantig vom Schinderkarren flog, durfte sich hinten wieder anstellen. Erst dann wurde der Hexentrank gereicht, der Hexenstempel auf die Stirn gedrückt und die Scheme feierlich übergeben. Anschließend wurden die frisch getauften Hexen aufs gemeine Volk losgelassen. So mancher der Täuflinge hatte dort eine kleine Schar Unterstützer stehen, bei denen er oder sie sich erste Glückwünsche abholen konnte.

Weit über tausend Zuschauer waren zur Zeremonie gekommen und die Hexenzunft hatte vorgesorgt. Am Stand gab es Getränke und heiße Würstchen, die zum Bedauern vieler hungriger Besucher irgendwann ausgingen, und vor allen Dingen auch immer eine lange Schlange. Jetzt heißt es bei den Hexen "es goht dogege" und man freut sich auf den Hexenball mit dem Motto "Auf dem Weg zum Olymp". Anfragen und Reservierungen von Karten über die Homepage www.hexenzunft-villingen.de.

Kartenverkauf

Kartenreservierungen für den Hexenball, der am 2. und 3, Feburar in der Neuen Tonhalle stattfindet, nimmt Meik Gildner unter info@gildner.de oder 01 72/6 95 01 41 entgegen. Es gibt einen einmaligen Termin für den Verkauf der Ballkarten am 20. Januar zwischen 10 und 13 Uhr im Hexenstüble in der Turmgasse. Nicht abgeholte Karten werden weiter vergeben. (rf)